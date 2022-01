Ndong ryddet flere ganger opp i eget forsvar da det var kritisk, og han var tredje sist på ballen da outsideren sjokkerte storfavoritten med et utligningsmål i det 57. minutt. Han skar inn fra venstresiden og spilte til Pablo Ganet, som slo direkte gjennom til Jannick Buyla. 23-åringen dempet ballen og scoret med et smart utsideskudd.

Liverpool-stjernen Sadio Mané sto for assist da Famara Diédhiou ga Senegal ledelsen etter en snau halvtime, og to ganger i slutten av første omgang skapte Mané kaos i motstanderens forsvar bare for å se Ndong dukke opp i målgården og klarere.

Særlig viktig var det i det 34. minutt, da Start-spilleren stoppet ballen og fikk den unna rett før innlegget ville nådd Bouna Sarr på åpent mål.

Lure bytter

Tidlig i 2. omgang ble Ekvatorial-Guinea tilkjent straffespark da Iban Salvadors innlegg traff neven til Kalidou Koulibaly, men armen var inntil kroppen, og etter en tur ved VAR-skjermen omgjorde dommeren avgjørelsen.

Etter utligningen øynet Ekvatorial-Guinea en sensasjon, men Senegals landslagssjef Aliou Cissé gjorde noen lure bytter og så to av innbytterne sikre seieren. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) satte inn 2-1 etter forsvarsrot, mens Ismaïla Sarr (Watford) punkterte kampen.

Forsvarsrot

2-1-målet i det 68. minutt kom etter et hjørnespark og tre mislykkede klareringsforsøk. Først nikket Emilio Nsue ballen to ganger rett opp i lufta. Da den ble spilt inn igjen, gikk midtstopper Saul Coco i duell med høyreback Carlos Akapo og ødela for ham slik at han nikket mot eget mål. Kouyaté kom mellom og lurte ballen forbi keeper.

I det 79. minutt punkterte Sarr kampen etter at venstreback Saliou Ciss dempet en langpasning på brystet, satte fart inn i feltet og serverte ham.

Senegal møter Burkina Faso i onsdagens semifinale. Dagen etter spiller Egypt mot vertsnasjonen Kamerun.