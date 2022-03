KRISTIANSAND: – Jeg har fått en tillit som jeg skal ta vare på best mulig måte. Vi skal skape en klubb med engasjement, en klubb som betyr noe for folket og forhåpentligvis et lag som presterer på banen, sier Ole Magnus Skisland.

Forrige uke ble 37-åringen enstemmig valgt inn på årsmøtet som ny styreleder i IK Start. Han er sønn av Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), og jobber til daglig som rådgiver i kommunen. I tillegg til det har han en mastergrad innen sports management og over 15 års erfaring innenfor fotballen som daglig leder i Nordstrand og assisterende daglig leder i KFUM Oslo.

Nå er han klar for minst ett år som styreleder i Start, og i den anledning har Fædrelandsvennen satt seg ned for å ta en prat med ham.

– Det er komplekst å drive en idrettsklubb. Jeg tror jeg har opparbeidet meg en forståelse knyttet til klubbdrift fra tiden min i Oslo. Hvis jeg kan ta med meg kunnskapen derfra til å skape noe her, tror jeg vi kan få til ting sammen, sier han.

– Hva blir de viktigste tingene for deg å ta tak i?

– Det er ingen tvil om at vi lever i et krevende økonomisk landskap. Det blir et område som blir viktig å ha kontroll på. Samtidig har jeg et brennende ønske om å skape gode opplevelser på Sparebanken Sør Arena. Jeg vokste selv opp med å gå på Start-kamper, og den kule opplevelsen ønsker jeg å skape for andre. Publikum er en viktig del av fotballen, svarer han.

– Hvordan skal dere skape de kule opplevelsene?

– Jeg tenker at et styre og en administrasjon kan få gjort mye, men vi kan ikke sparke ballen på banen. Det har vi et mannskap som skal gjøre, og så er vår oppgave å legge til rette på best mulig vis for dem. Det er klart at sportslige resultater påvirker interessen for å gå på kamp, så vi er avhengig av å levere på banen, forteller Skisland.

Dette er det nye styret i Start Styreleder: Ole Magnus Skisland Nestleder: Thom-Helge Henriksen Styremedlem: Heidi Kristensen Styremedlem: Espen Lindland Styremedlem: Seunn Smith-Tønnessen Styremedlem: Fredrik Munksgaard Hanssen Varamedlem: Elin Krumm

Stå på egne bein

Forrige uke vedtok årsmøtet i Start å avslutte samarbeidet med Start En Drøm, som siden 2017 har finansiert toppfotballsatsingen i Start. Samtidig fikk styret mandat til å inngå en ny avtale om tredjepartseierskap. Det betyr at sørlandsklubben nå går inn i en framtid hvor de i langt større grad enn tidligere må stå på egne bein. Det mener den nybakte styrelederen at klubben har gode forutsetninger for å klare.

– Først og fremst vil jeg gi honnør til de fem investorene som gikk inn i klubben i 2017 med et ønske om å få fotballen i Start til å svinge. Så har det vært vanskelig og krevende, men de har lagt ned masse ressurser og penger for å få det til. Det skal de ha all ære for, sier Skisland.

– Forutsetningene for en god fortsettelse er absolutt til stede. Vi hadde en tøff sesong i fjor og det har vært mange utskiftninger og mangel på kontinuitet i klubben. Jeg har stor tro på at man trenger disse tingene. Vi skal gjøre det vi kan for å få en veldreven organisasjon, legger han til.

– Hvordan skal Start styrke sin økonomi?

– Vi må skape et attraktivt produkt. Vi er i underholdningsbransjen, og det er vårt ansvar å skape opplevelser folk vil ta del i. Klubbens sjef, Terje Marcussen, har jo mye å vise til fra tiden sin i Vipers. Så tror jeg at den beste måten er å få folk til å stille opp. Vi trenger at folk engasjerer seg og kommer på kamp, svarer trebarnsfaren.

Skisland håper Start kan bli et kult lag å følge for supporterne på Sparebanken Sør Arena. Foto: Kristin Ellefsen

Ambisjoner om opprykk

Start har i vinter forsterket laget med syv nye spillere. Sørlendingene skal i år ta fatt på sin andre sesong på rad i 1. divisjon. Skisland legger ikke skjul på at det er viktig for Start å rykke opp til eliteserien, både sportslig og økonomisk.

– Vi har helt klart ambisjoner om å rykke opp. Det vil være dumt å si noe annet, men samtidig må vi ikke bli urealistiske med tanke på nivået i 1. divisjon i år. Jeg har troen på at vi skal få det til. Det er klart at ett opprykk vil være viktig både for klubben og landsdelen. Jeg håper at vi skal klare å underholde, få gode sportslige resultater, lokale spillere og på sikt å få en bærekraftig klubb, forteller den ferske styrelederen.

– Hva skal Start være om noen år?

– Jeg har bare takket ja til ett år foreløpig, sier han spøkefullt før han mer alvorlig fortsetter:

– Vi må spille gøy fotball, og gjøre noe folk synes er gøy å være med på og ta del i. Så skal vi være synlige, fremoverlente og drive fornuftig. Folk må få se at det finnes et fundament her som har et stort potensial, sier Skisland avslutningsvis.