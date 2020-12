Nå må klubben ta grep om sin egen framtid

Eirik Schulze (t.v.) og Joackim Jørgensen fortviler etter at nedrykket er et faktum. Foto: Jacob J. Buchard

Kommentar: Et av Starts problemer er at ingen har totalansvaret for det som skjer i klubben.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn