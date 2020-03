Start isolerer laget på Marbella

Skal spille kamper, men unngår all kontakt med omverdenen i Spania.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Start-trener Joey Hardarson på trening i Marbella tidligere denne uken. Foto: Steffen Stenersen

KRISTIANSAND/MARBELLA: Det melder klubben på egne hjemmesider.

Start reiste til Marbella torsdag i forrige uke og skal etter planen være i Spania fram til 19. mars. De spiller tre kamper i perioden, blant annet mot Grorud i ettermiddag klokken 16.00. Den går som planlagt, til tross for isolasjonen av spillerne.

Mediesjef i Start, Ole Gerhard Sørensen, presiserer at ingen i Starts reisefølge er syke.

Det har vært et større utbrudd av koronaviruset i Spania de siste dagene. Søndag var 674 personer smittet i Spania. Mandag kveld passerte tallet 1200, ifølge Aftenposten.

– Ikke ideelt

«I samråd med vår lege og andre fagpersoner har Start i dag valgt å gjøre en rekke grep for å minimere smittefaren for koronavirus.

Det innebærer at spillere og ledere som nå er i Marbella ikke får omgås andre mennesker, inkludert media. Det jobbes med ulike grep for å minimere kontakten med andre mennesker på hotellet. Media, supportere og andre som ikke tilhører laget oppfordres til å respektere at spillere/trenere ikke ønsker nærkontakt med flere mennesker enn nødvendig», skriver Start i en pressemelding.

– Det er selvfølgelig ikke ideelt med restriksjoner da vi ønsker å være en åpen klubb, men vi må gjøre det vi kan for å unngå smitte både for våre egne og også andre risikogrupper i samfunnet. Med så kort tid til seriestart så tar vi de forholdsreglene vi blir anbefalt av fagkyndig personell, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm til klubbens hjemmeside.

Les også Messi må spille for tomme tribuner i Champions League

Stenger klubbkontorene for besøkende

Start stenger også ned klubblokalene i Kristiansand for besøkende.

Start reiste til Marbella torsdag i forrige uke, og skal etter planen bli på den spanske solkysten til 19. mars. I tillegg til tirsdagens kamp mot Grorud, skal laget etter planen møte Brann og Sogndal underveis i oppholdet.

Fædrelandsvennen er til stede i Marbella, og følger Starts kamp mot Grorud klokken 16.00.