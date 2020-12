Start rystet seriemesterne: - Veldig, veldig bra

Kristiansand: Start imponerte mot Bodø/Glimt og tok ett viktig poeng i bunnkampen.

– Det er kontaktsport vi driver med, men jeg føler jeg blir hindret. Hvis de får straffe i førsteomgangen, så synes jeg at vi også bør straffe, men jeg har ikke sett situasjonen om igjen, sier Kasper Skaanes til Fædrelandsvennen etter kampen.

Kantspilleren gikk nemlig i bakken på et innlegg få minutter før slutt, men dommer Mohammad Aslam vinket spillet videre. Start kunne fått muligheten til å sikre tre poeng fra straffemerket, men slik gikk det ikke. Skaanes er likevel fornøyd med det Start viste.

– Vi visste det ville bli tøft, men vi hadde tro på oss selv. Vi har hatt flere gode kamper hjemme mot gode lag, så vi visste at det var mulig. Det er egentlig litt skuffelse i garderoben nå for at vi ikke tok tre poeng, og det sier egentlig en god del om prestasjonen i kveld mot et så godt lag, sier han.

Start-stopper Jesper Daland spilte en ny god kamp i midtforsvaret til Start. Bodø/Glimt har scoret minst to mål i hver kamp denne sesongen, men det ble det en stopp på mot Start.

– Dette var veldig, veldig bra. Vi tar med oss mye selvtillit inn til neste kamp mot Mjøndalen, som blir svært viktig for oss. Det er mye bra vi kan ta med oss i kveld, sier 20-åringen.

Hjemmelaget - i en 4–4–2-formasjon for anledningen, la seg ekstremt lavt i åpningen av kampen, og lot Glimt styre banespillet. De få gangene hjemmelaget vant ballen, prøvde de å kontre med til tider godt hell.

Etter 17 minutter vant Start et innkast høyt i banen. Kevin Kabran tok det raskt, og fant Christian Bolaños som kom seg bak Glimts forsvarsfirer. Han fant Eirik Schulze, som styrte ballen i mål fra kloss hold. 1–0.

Mantalitten vil imidlertid ikke ta på seg æren for scoringen når han snakker med Fædrelandsvennen få minutter etter kampslutt.

– Jeg kunne prøvd å si at det var mitt mål, men det er nok et selvmål. Det kommer et bra innlegg fra Bolaños, så da tok jeg løpet på første stolpe og der ble det kaos. Uansett viktig å ta ledelsen, sier han.

Etter 21 minutter vant samme mann ballen høyt i banen fra midtstopper Isak Amundsen. Fra skrått hold dunket han ballen i armene på Nikita Haikin i Glimt-buret.

Så fikk Glimt straffespark etter 25 minutter. Ulrik Saltnes løp i beina på Mohamed El Makrini og Kasper Junker satte straffen sikkert i mål.

Start fortsatt å plage Glimt, og var nær å ta ledelsen da El Makrini headet en Bolaños-corner i tverrliggeren.

Bortelaget og toppscorer Junker var nær fem minutter før pause, men headingen gikk utenfor. Dermed gikk lagene til pause på 1–1, i det som var en jevn førsteomgang.

Andre omgang startet som den første, med et massivt ballinnehav for gullaget fra Bodø. Men uten særlig bevegelse foran ballfører slet gjestene med å skape sjanser. Start var mer upresise i pasningsspillet, og dermed heller ikke særlig truende. De første 20 minuttene av 2.omgang skjedde det svært lite på Sparebanken Sør Arena.

Etter det åpnet kampen seg mer opp. Start gkk høyere i banen og var nære ved å spille seg til store sjanser, men som mange ganger før i år var det den siste pasningen som manglet. Samtidig ble det mer rom for Glimt.

Ulrik Saltnes headet over på en god sjanse etter 71 minutter.

Så fikk innbytter Mathias Bringaker en god mulighet til å sende Start i føringen, men innlegget fra Kevin Kabran ble blokkert rett foran føttene på ham.

Elias Hagen fikk en stor Glimt-sjanse rett foran Start-målet idet 83.minutt, men skuddet ble blokkert.

Start mente seg snytt for straffe i det 90.minutt da Kasper Skaanes så ut til å bli holdt inne i feltet, men dommeren vinket spillet videre.

Dermed ble det 1–1 og det mange nok vil regne som et ekstra poeng i bunnkampen.

Mjøndalen spilte 1–1 borte mot Haugesund, og dermed er det status quo i bunnkampen før lagene møtes søndag. Start har fem poeng ned til nedrykksplass med tre kamper igjen å spille.

