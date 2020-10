Junior­kamp utsatt etter at Start-ansatt var i nærkon­takt med koro­nasmittet

Kveldens juniorkamp mellom Vigør og Start er utsatt etter at en ansatt i utviklingsavdelingen til Start har vært i nærkontakt med koronasmittet. – Påvirker ikke a-laget, sier Start.

Starts Adam Eftevaag i duell med Vigør-spiller Bernhard Salvesen i kamp mellom juniorlagene til Vigør og Start. Kveldens kamp mellom lagene er utsatt. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

«Den ansatte i Start har tatt koronatest og i påvente av at svaret foreligger så har klubben valgt å sende alle som har vært i nærkontakt med vedkommende i karantene.», skriver Start på sin hjemmeside.

Kveldens juniorkamp mellom Vigør og Start er utsatt fordi den Start-ansatte har vært i kontakt med personer som ville vært involvert i den kampen.

- Det er viktig å påpeke at vi nå er føre var. Vedkommende har i helgen vært i kontakt med en person som i dag testet positivt for korona. Vi har nå kartlagt hvem han har vært i kontakt med og sendt dem hjem i påvente av at han får svar på sin test. Vi forventer å få svar på det i morgen formiddag. Forhåpentlig er den negativ, men etter dialog med vår klubblege besluttet vi at vi ikke tar noen sjanser, sier daglig leder Christopher MacConnacher.

MacConnacher sier til Fædrelandsvennen at Start her ønsker å være føre var. Han sier seks ansatte er satt i karantene. I tillegg har spillerne på G 16- og G 19-laget fått beskjed om å være forsiktige med hvor de ferdes inntil testsvaret foreligger.

– Sjansen for smitte er der. Derfor har vi tatt de grepene vi har gjort. Vi har gjort tiltak som kommunen ville gjort hvis det ble påvist korona. Sånn sett har vi gjort en meget grundig jobb, sier MacConnacher.

Han sier nærkontakten skal ha skjedd på personens fritid. Noen av de som er satt i karantene ble sendt hjem fra jobb onsdag, mens andre ikke hadde rukket å komme på kontoret.

MacConnacher sier at de vil ta en ny evaluering om det viser seg at personen er smittet.

Start skriver på sin hjemmeside at situasjonen ikke påvirker aktiviteten knyttet til klubbens a-lag. Start spiller hjemmekamp mot Sandefjord lørdag.