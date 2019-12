Amund Wichne blir Starts nye keeper. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Keeper ferdig i Start. Inn kommer ny sørlending

Amund Wichne blir Starts nye keeper. - Jeg er veldig stolt, sier mandalitten.

Amund Wichne (22) blir ny Start-keeper. Det bekrefter Wichne selv og hans agent overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg er veldig stolt, sier Wichne selv til Fædrelandsvennen.

– Han går til Start fordi det var klubben som var klart mest interessert. I og med at han er sørlending fant vi ut at det var perfekt. Start er en satsende klubb som ønsker å utvikle unge sørlendinger, sier agent Imad El Hammichi.

Pedersen ferdig

Wichne har spilt for Viking siden 2016 og spilt 26 kamper for A-laget siden den gang. Nå blir han ny Start-keeper i løpet av kort tid. Wichnes kontrakt med Viking går ut inneværende år, noe som betyr at Start ikke betaler overgangssum for keeperen.

Samtidig, etter det Fædrelandsvennen kjenner til, forlater Alexander Pedersen Start. Han har ikke fått fornyet kontrakten sin som gikk ut etter denne sesongen. Pedersen har vært et klart andrevalg bak Jonas Deumeland siden han kom til klubben foran denne sesongen.

– Da jeg bestemte meg i august for å takke nei til kontrakt i Viking, hadde jeg håp om at Start skulle ta kontakt. De har et veldig spennende prosjekt på gang med lokale, unge gutter, sier Wichne på telefon fra Thailand der han nyter late dager etter en lang sesong.

– Vil være med å etablere Start i Eliteserien

Han har visst en stund at Start skulle bli hans nye klubb, dermed var det naturligvis en spent Wichne som fulgte det vanvittige dramaet på Åråsen onsdag.

– Det var en ekstatisk følelse. Jeg tror jeg aldri har vært så nervøs de siste ti minuttene av en fotballkamp før, sier han.

– Hva betyr det for deg at det ble Eliteserien?

– For min del betyr det ikke så mye. Det er ett nivå opp som krever et annet nivå og andre prestasjoner. Men for meg var det prosjektet som fristet. Det å være med å bygge opp en prestasjonskultur som er på gang med lokal forankring i gruppa. Det tror jeg blir veldig bra. Så vil jeg være med på å etablere Start i Eliteserien, sier mandalitten.

