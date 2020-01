Talent takket nei til Start

Ole Didrik Blomberg (19) har takket nei til et kontraktstilbud fra Start. Han tror mulighetene til å utvikle seg videre er best hos Åsane.

Ole Didrik Blomberg blir ikke å se i Start-drakt i 2020. Foto: Paul S. Amundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg føler meg ikke moden og klar for å ta steget opp i eliteserien. Jeg trives utrolig bra i Åsane, og vil utvikle meg videre her, sier Blomberg til Bergensavisen.

Avisen meldte fredag forrige uke at Start og Åsane var enige om en overgang for den 19 år gamle backen.

Avisen skriver at partene har forhandlet om de personlige betingelsene. På onsdag var avtalen klar, men etter et døgn med betenkningstid kom Blomberg fram til at han heller ønsket å bli i Åsane, som rykket opp til 1. divisjon i fjor.

Spilleren, som for bare ett år siden spilte for 4.-divisjonslaget Gneist, sa til Fædrelandsvennen tidligere i vinter at han antakelig ble i Åsane, i hvert fall frem til sommeren.

I Start var han tiltenkt en rolle som utfordrer til Eirik Wichne.

– En spennende spiller. Vi vet om han, og hva han kan bidra med. Så er vi en av ganske mange klubber som er klar over han og hans kvaliteter, har Hardarson sagt om Blomberg tidligere.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 14:05

Flere artikler