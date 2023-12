KRISTIANSAND: Det bekrefter Start i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Avgjørelsen om å fratre som styreleder begrunnes med at han har fått ny jobb som ikke lar seg kombinere med styreledervervet i Start, som han har hatt de siste to årene.

I november ble det klart at Skisland har fått jobb som leder for avdeling for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.

– Dette er en stilling som ikke lar seg kombinere med å være styreleder i IK Start, og jeg kommer derfor til å gå av på årsmøtet, forteller Skisland i pressemeldingen.

Kaosår

Han går dermed av etter det som har vært et kaosår i Start. Sesongen har vært preget av store interne konflikter, og ble avsluttet med kvalikfadesen mot Bryne, der Start tapte på walkover etter å ikke ha skrudd på undervarmen. I etterkant trakk Terje Marcussen seg som daglig leder i Start.

Det har også stormet rundt Start på nytt de siste dagene, etter avsløringene om at sentrale aktører i styret har pratet med Magne Hoseth om å bli ny hovedtrener, uten å involvere sportssjefen. Flere sentrale styremedlemmer har ønsket å kvitte seg med både Fannberg og trener Sindre Tjelmeland.

I etterkant har Start-medlemmene reagert, og startet en underskriftskampanje for å velte Start-styret på et ekstraordinært årsmøte.

I pressemeldingen tar Skisland selvkritikk for klubbens kommunikasjon, som de har fått mye kritikk for av klubbens omgivelser.

– Det er et krevende landskap å manøvrere i, og meningsytringene er mange. Dette skal håndteres på en respektfull og tillitsvekkende måte – det er utfordrende. I etterpåklokskapens lys skulle jeg ønske vi hadde klart å håndtere kommunikasjonen i klubben bedre enn den er blitt håndtert. Jeg har forståelse for at dette har skapt frustrasjon i omgivelsene våre, og det er beklagelig, sier Skisland i pressemeldingen.

Han har foreløpig ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser.

Det har heller ikke Starts valgkomite.

Kunne ikke prate om alt

Ifølge den avtroppende styrelederen har det vært ting som ikke har vært mulig å snakke om offentlig. I sommer ble blant annet sportssjefen innkalt til et drøftelsesmøte, som styret siden har vært tyst om.

Det endte med at Fannberg fikk fortsette i sin rolle, selv om det i ettertid fortsatt har vært store samarbeidsproblemer mellom styret og Fannberg.

- Vi har måtte leve med at mange som ikke kjenner til alle forhold mener noe om vår håndtering. Vi har måtte tåle å bli idiotforklarte. Vi har måtte tåle kritiske blikk. Det er nedsiden med et slikt lederansvar, sier en åpenhjertig Skisland.

Han erkjenner at Start har et problem med å vinne tilliten til omgivelsene.

– Jeg skal være ærlig og erkjenne at Start sliter med tilliten, og har gjort det over lengre tid. Det blir ikke flere medlemmer, tilskuere, sponsorer, støttespillere eller tilhengere når tilliten er lav. Vi blir heller ikke mer attraktive som arbeidsgiver, eller får goodwill hos politikere eller offentlige myndigheter. Det er vårt felles ansvar å opptre på en måte som skaper tillit, sier han - og varsler at 2024 kan bli et tungt år for Start med tanke på den anstrengte økonomien.

– Den økonomiske situasjonen vi står i er krevende. Denne skulle gjerne vært løst. Realiteten er brutal, og sesongen 2024 blir noe helt annet enn det de foregående sesongene har vært med tanke på handlingsrom, fastslår Skisland.

Oppdateres.