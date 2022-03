Start-trener Sindre Tjelmeland var ikke fornøyd med prestasjonen mot Grorud. Samtidig mener han at det kan være sunt for Start å møte motgang før seriestarten.

KRISTIANSAND: – Vi har hatt en vinter der ting har gått på skinner, men nå har vi møtt motgang i de to siste kampene og levert dårlige prestasjoner. Vi skapte for lite i dag, og møtte et kampbilde som vi kommer til å møte en del denne sesongen. Det at vi opplever å slite mot det nå, kan være sunt for oss, sier Start-trener Sindre Tjelmeland.

Lørdag tok Start imot Grorud til treningskamp på Sparebanken Sør Arena. Der var gjestene det klart beste laget, og skapte mer enn nok muligheter til å vinne kampen. En sen utlikning av Start-spiss Jonatan Braut Brunes berget imidlertid uavgjort for et Start-lag som knapt klarte å skape sjanser mot et godt organisert Grorud.

Sørlendingene står nå uten seier i de to siste kampene. Forrige helg ble det cupexit etter 0–2-tap for Sandnes Ulf. Tjelmeland forteller at han ikke er bekymret for lagets form to uker før seriepremieren borte mot Åsane 4. april.

– Som jeg sa, så gikk ting veldig på skinner for oss i en lang periode. Vi leverte mange gode prestasjoner på rad, og så er det naturlig at ting nå svinger. Det har det gjort i de to siste kampene. Vi har anledning til å fikse dette, og det skal vi gjøre, sier den 32 år gamle treneren.

Evaluerte kampen

Etter kampen tok det lang tid før Start-leiren kom ut av garderoben. Tjelmeland sier at trenerteamet og spillerne diskuterte kampen de leverte.

– Vi evaluerte prestasjonen sammen. Det er litt sånn det er å møte motgang, du opplever at du ikke lykkes med de samme tingene som du har lyktes med tidligere. Vi hadde ikke regnet med å vinne alle kampene i 2022, så at vi får trøkk på oss er bare sunt for oss. Nå handler det om hvordan vi klarer å komme ut av det, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at dere sliter med å skape sjanser mot dyptliggende lag?

– Det er jo det vanskeligste å møte i fotball. Vi har hatt to kamper på rad mot dette kampbildet. Vi har ikke møtt det så ofte tidligere. Nå har vi opplevd å slite mot dette, og så er det opp til oss å fikse det framover, svarer Tjelmeland.

Målscorer Brunes var frustrert etter kampen mot Grorud. Han mener at laget er nødt til å bli flinkere til å variere spillet når de møter lag som ligger dypt med mange spillere.

– Vi må bli bedre til å komme inn bak mostanderne. Det er ikke kjekt å komme til så få sjanser i en kamp. Vi ser at mange lag kommer til å ligge lavt mot oss. Mange lag spiller med fem bak, noe som er vanskelig å bryte ned. Vi må variere spillet vårt mer, sier han.