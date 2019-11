KFUM-spillerne jublet vilt da Kristian Brix sendte laget opp i føringen tidlig i kampen. Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Start møter KFUM: – En kamp vi bør ha god sjanse til å vinne

Start-trener Joey Hardarson satt ringside da KFUM Oslo slo Kongsvinger i kvaliken onsdag kveld.

Espen Sand

NTB

KFUM OSLO - KONGSVINGER 2–0

Kristian Brix og Lars Olden Larsen scoret hvert sitt mål for KFUM, som til slutt vant 2–0 over Kongsvinger. Søndag venter Start i Kristiansand.

– Det er imponerende av KFUM, men jeg mener vi skal ha en god sjanse til å slå dem på søndag, sier Start-trener Joey Hardarson, etter KFUM Oslos kvalik-triumf mot Kongsvinger.

Start har ikke spilt en tellende kamp siden 9. november, og Start-treneren hadde tatt turen inn for å finsikte sin motstander i den avgjørende kvalifiseringskampen på søndag.

Hardarson var imponert over KFUM, men ikke skremt over det han så.

– Begge lag virket preget av at dette var en viktig kamp, selv om de hadde sine gode perioder. For oss var det samme hvem som vant denne kampen, vi hadde ingen favorittmotstander, sier Hardarson.

– Har brukt perioden godt

– Hvordan slår dere KFUM på søndag?

– Vi må spille vårt spill og ha fokus på oss selv, sier han.

– Er det optimalt å gå så lenge uten å spille en tellende kamp?

– Det er litt spesielt å gå å vente så lenge, men jeg mener vi har brukt perioden godt og har fått treningskamp mot en god motstander. Vi føler vi er i rute, sier islendingen.

Vinneren av søndagens oppgjør får et dobbeltoppgjør mot 14.-plassen i Eliteserien 7. og 11. desember.

Det var nok ikke mange som hadde sett for seg KFUM-suksessen før sesongen. Oslo-laget kom som nyopprykket fra tredje nivå, men etter et forrykende år har de altså fortsatt muligheten til å sikre eliteseriespill i 2020.

Det har derimot ikke Kongsvinger, som etter seier mot Sogndal i forrige runde måtte takke for seg i Oslo.

Brix-mål på andre forsøk

Et drøyt kvarter var spilt da hjemmelaget kom til sin første mulighet. Kristian Brix skjøt fra innenfor 16-meteren, men avslutningen snek seg like utenfor stolpen. Det skulle vise seg å bare være et skremmeskudd. Under ti minutter senere satt den nemlig for Brix.

Stian Sortevik så ut til å forsøke et skudd. Avslutningen endte istedenfor opp som en pasning til lagkameraten, som vendte opp og satte inn 1-0 i det lengste hjørnet.

Kongsvinger hadde mye ball etter hjemmelagets scoring, og de spilte seg også til noen brukbare muligheter. Blant annet fikk Fredrik Pålerud en flott sjanse, men avslutningen fra god posisjon ble blokkert.

Gjestene presset på for utligning etter hvilen, men istedenfor skulle hjemmelaget avgjøre. Larsen avsluttet et fint KFUM-angrep med å sette inn 2-0 et kvarter før slutt.

KFUM-trener Jørgen Isnes jubler etter onsdagens kvaliktriumf mot Kongsvinger. Nå venter Start på søndag i den avgjørende duellen om hvem som skal møte laget som ender tredje sist i eliteserien. NTB scanpix

Jevnt sist

Start og KFUM har møtt hverandre to ganger tidligere denne sesongen. I vår slo Start KFUM 2–1 i Oslo, mens det ble 0–0 på Sparebanken Sør Arena for en drøy måned siden.

KFUM-trener Jørgen Isnes sier følgende foran søndagens møte med Start.

– Vi var gode sist vi var i Kristiansand, særlig i 1. omgang. Vi skal bare ned dit og sørge for å være gode selv i de ulike spillfasene, så får vi se hva det ender med, sa Isnes til Eurosport etter onsdagens triumf.