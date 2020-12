Espen Børufsen legger opp

Etter 15 år og 320 kamper for klubben legger Espen Børufsen (32) opp.

Espen Børufsen legger opp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Børufsens kontrakt med Start gikk ut etter 2020-sesongen.

Start opplyser samtidig at Børufsen blir værende i klubben, selv om han er ferdig som spiller. Han går inn i en nyopprettet rolle som leder for samfunnsansvar.

Børufsen er utdannet sosionom.

– Det er tungt å måtte gi seg, men sånn er det. Jeg hadde håpet å spille minst ett år til, men da jeg fikk en ny skade i høst så visste at det ville bli vanskelig, sier Børufsen til Starts hjemmeside.

Børufsen debuterte i for Start tilbake i 2006, etter å ha kommet fra Våg i 2005. Han slo seg fort inn på aldersbestemte landslag og fikk 24 kamper på ulike u-landslag. Gjennombruddet i Start-drakt kom i 2007, da han som 19-åring scoret fem mål i Eliteserien.

I en årrekke har han vært en av klubbens viktigste spillere. I de to siste sesongene har 32-åringen vært mye skadet, men kjempet seg tilbake på banen etter en alvorlig ankelskade og kom på banen i 18 kamper i 2020.

Hans siste kamp kom mot Rosenborg på Lerkendal 1.november.

– Det er rart å skulle gi seg som spiller. Jeg har vært i Start siden jeg var 16 år gammel. Jeg har vært utrolig heldig som har fått spille for klubben i mitt hjerte i så mange år. Jeg har vært med på ufattelig mye gøy. Det blir en tomhetsfølelse når det nå er over. Selv om jeg har vært med lenge, så føles det som det har gått veldig fort, sier Børufsen.

– En flott karriere

Sportslig leder i Start, Atle Roar Håland, spilte selv med Børufsen i 2006 og 2007. Han hyller sin tidligere lagkamerat etter Børufsens avskjed som spiller.

– Espen har virkelig vært en fantastisk ambassadør for klubben, både på og utenfor banen. Han er en du alltid har kunnet regne med, han gir aldri noe annet enn 100 prosent. Det at han klarte å komme seg tilbake på banen etter to års skademareritt sier enormt mye om ham. Men det kommer en tid for alt, og Espen kan se tilbake på en flott karriere. Det er ikke mange som spiller over 300 kamper for en og samme klubb i dag, sier Håland til Starts hjemmeside.

