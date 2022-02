Martin Ramsland har skrevet under for Sandnes Ulf.

28-åringen skrev mandag morgen under på en toårskontrakt med Sandnes Ulf.

– Dette er en spennende mulighet og et veldig spennende prosjekt. Jeg håper å bidra med min erfaring, og forhåpentligvis skal vi kjempe i toppen, sier Ramsland til klubbens nettsted.

Ramsland ble en Start-legende etter opprykket mot Lillestrøm i 2019, da han scoret hat trick på seks minutter på Åråsen. Siden fikk han det tyngre i Start-drakt, og fikk ikke fornyet sin kontrakt etter fjorårssesongen. Marnardølen scoret syv for Start i 1.divisjon i fjor.

Bjarne Berntsen sa følgende om Ramsland til Sandnesposten lørdag.

– Jeg kan ikke kommentere rykter, men jeg kan si det er en god spiller, sa hovedtreneren, som på høsten i fjor ikke la skjul på sin interesse for den tidligere Start-spilleren overfor Fædrelandsvennen i en direktesending på Sparebanken Sør Arena.

– Han er en god spiller, men blir altfor dyr for oss, sa Berntsen da.

Mandag uttaler han følgende.

– Vi er veldig fornøyd med å få Martin på plass. Han tilfører laget massevis av erfaring, fysikk og duellkraft. Han har vist at han kan både score mål og sette opp andre og jobber i tillegg knallhardt. Jeg fikk et førsteinntrykk av at han var motivert umiddelbart, og i og med at han har trent med eliteserielag i vinter, synes vi det er kjekt at han velger oss. Han blir kastet rett i det med dobbel økt i dag, og vi er glade for å ha Martin på laget, sier Berntsen til klubbens hjemmeside.

Ramsland har tidligere i vinter trent med både Jerv og Stabæk.

Han får potensielt få Start som motstander i sin første kamp for rogalendingene. Start møter Sandnes Ulf i åttedelsfinale i cupen 12.mars.

Fædrelandsvennen har forsøkt å nå Martin Ramsland, foreløpig uten hell.