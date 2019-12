David Nielsen, her fra perioden som trener i Strømsgodset. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Hevder Nielsen har fått tilbud om trenerjobb i svensk toppklubb

David Nielsen skal være aktuell som Uwe Röslers erstatter i Malmö.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge Århus Stiftstidende er 43-åringen tilbudt et «særdeles gunstig jobbtilbud» av den svenske storklubben Malmö FF.

Dansken har vært trener for den danske toppserieklubben AGF Aarhus siden oktober 2017, og laget ligger nå på en imponerende 3.-plass i Superligaen.

Den tidligere Brann-, Start- og Strømsgodset-spissen har kontrakt med AGF Aarhus frem til sommeren, og partene skal være i forhandlinger om en forlengelse av kontrakten. Men nå skal altså Malmö også ha meldt seg inn i kampen om danskens underskrift.

Nielsen har tidligere vært hovedtrener i både Nest-Sotra og Strømsgodset, før turen gikk videre til Danmark og Lyngby for fire år siden.

Les også God trekning for Solskjærs United i Europa League

Uwe Rösler kom fredag med beskjeden om at han er ferdig som trener i Malmö. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

Rösler ferdig tross Europa-eventyr

Fredag kom nyheten om at Uwe Röslers tid i Malmö er over. 51-åringen, som har en fortid som trener i både Lillestrøm, Viking og Molde, byttes ut til tross for seriesølv og plass i utslagsrundene i Europa League, der laget møter tyske Wolfsburg i 16-delsfinalen.

Malmö-sjef Daniel Andersson opplyste på en pressekonferanse at partene ikke er enige om hvilken vei som er den rette for klubben videre. Rösler sier magefølelsen til syvende og sist sa at det var rett å slutte.

– En vanskelig avgjørelse jeg ikke har tatt på bakgrunn av følelser. Jeg har tenkt lenge og hardt på den, sa tyskeren.

Malmö endte på sølvplass i Allsvenskan denne sesongen etter en dramatisk innspurt. Håpet om gull levde helt inn i siste serierunde.

Tyskeren ble ansatt som Malmö-trener for halvannet år siden.