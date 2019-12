Skadeplaget Start-veteran forlenger kontrakten

Espen Børufsen (31) er med videre når Start skal spille i Eliteserien.

Espen Børufsen fortsetter i Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

31-åringen fortsetter dermed i klubben inn i 2020. Dette blir hans tredje tiår i Start-drakten.

– Jeg veldig glad for at vi er enige om en avtale videre. Jeg har hele tiden hatt et stort ønske om å fortsette i Start, og jeg er utrolig takknemlig for at klubben ønsker å gi meg en ny mulighet etter at jeg har vært skadet så lenge. Det betyr veldig mye for meg, sier Børufsen til klubbens hjemmeside.

Ankelskade

En ankelskade har holdt ham på sidelinjen siden sommeren 2018. Børufsen kunne være med på fotballtreninger igjen de siste ukene før jul.

Start-trener Joey Hardarson forteller at klubben skal gjøre det de kan for at Espen Børufsen skal komme tilbake i godt, gammelt slag.

– Espen har jobbet knallhardt for å bygge seg opp igjen etter en lang og trøblete skadeperiode, og vi håper virkelig han kan komme tilbake for fullt. Det vil i så fall gi laget et løft. Med sin rutine, sitt store engasjement og sine ferdigheter har han mye å bidra med når han er skadefri, sier Hardarson.

Etter den kommende sesongoppkjøringen skal Børufsen og Start ta en ny status før seriestarten i Eliteserien, og se hvordan kroppen fungerer.

Debuterte i 2006

31-åringen debuterte for Start i 2006, og har spilt 302 kamper og scoret 46 mål.

– Hele klubben ønsker å få Espen tilbake på banen, og med denne avtalen så legger vi til rette for at han kan fortsette opptreningen og forhåpentlig være klar når vi tar fatt på en ny spennende sesong i Eliteserien, sier Christopher Langeland, styreleder i Start en Drøm, til klubbens hjemmeside.

