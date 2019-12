Her er Starts eliteseriekamper i 2020

Seriestart for Martin Ramsland og co. blir første helg i april. Her er alle Starts kamper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Martin Ramsland og lagkameratene etter 3–4 scoringen på Åråsen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Torsdag klokken 12 ble terminlisten for Eliteserien sluppet. Etter det mirakuløse opprykket på Åråsen er Start tilbake i det gode selskap.

– Det var en god følelse da jeg fikk utkastet og fikk se hvem vi skal spille mot. Det er utrolig gøy å være tilbake i Eliteserien igjen, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Det er klart at laget hans åpner borte mot Kristiansund i første runde, og avslutter serien mot samme lag hjemme. De får 16.mai-kamp hjemme mot Mjøndalen - første hjemmekamp på den datoen i Eliteseriens siden 2014.

Spiller de seks første rundene på kunstgress

– Det er kjempegøy å få hjemmekamp da, sier Hardarson, som var mest opptatt av underlag da han så terminlisten.

– Vi skal spille de seks første kampene på kunstgress. Da slipper vi antakelig dårlige baneforhold de første rundene. Det er bra.

Start har også hjemmekamp i fire av de seks siste rundene.

– Det kan være en fordel når det drar seg til, sier Hardarson.

Kampene mot Viking er noe av det første supporterne biter seg merke i.

Oppgjørene mot rivalene spilles lørdag 6.juni i Stavanger, og hjemme i Kristiansand 17- eller 18.oktober.

– Viking blir spesielt, både hjemme og borte. Der er det rivalisering og vi gleder oss til de oppgjørene hvor det står litt ekstra på spill, sa Martin Ramsland i Starts egen livesending.

Også Rosenborg hjemme er en «høydare» for Start. Den kampen spilles i fellesferien, søndag 12.jul.

Her er alle kampene:

Runde 1 (05.05):

Søn 18.00: Kristiansund - Start

Runde 2 (13.04):

Man 18.00: Start - Aalesund

Runde 3 (19.04):

Søn 18.00: Strømsgodset - Start

Runde 4 (26.04):

Søn 18.00: Start - Stabæk

Runde 5 (29.04):

Ons 18.30: Bodø/Glimt - Start

Runde 6 (03.05):

Søn 18.00: Start - Sandefjord

Runde 7 (10.05):

Søn 18.00: Haugesund - Start

Runde 8 (16.05):

Lør 18.00: Start - Mjøndalen

Runde 9 (24.05):

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Start

Runde 10 (28.05):

Tors 21.00: Start - Brann

Runde 11 (06.06):

Lør 18.00: Viking - Start

Runde 12 (26.06):

Fre 19.00: Molde - Start

Runde 13 (01.07):

Ons 19.00: Start - Odd

Runde 14 (05.07):

Søn 18.00: Vålerenga - Start

Runde 15 (12.07):

Søn 18.00: Start - Rosenborg

Runde 16 (18.07-19.07):

Aalesund - Start

Runde 17 (25.07-26.07):

Start - Bodø/Glimt

Runde 18 (01.08-02.08):

Odd - Start

Runde 19 (08.08-09.08):

Start - Vålerenga

Runde 20 (15.08-16.08):

Mjøndalen - Start

Runde 21 (22.08-23-08):

Start - Molde

Runde 22 (12.09-13.09):

Sandefjord - Start

Runde 23 (19.09-20.09)

Start - Haugesund

Runde 24 (26.09-27.09):

Brann - Start

Runde 25 (03.10-04.10):

Start - Sarpsborg 08

Runde 26 (17.10-18.10)

Start - Viking

Runde 27 (31.10-01.11):

Rosenborg - Start

Runde 28 07.11-08.11):

Start - Strømsgodset

Runde 29 (22.11):

Stabæk - Start

Runde 30 (28.11):

Start - Kristiansund

Saken oppdateres med reaksjoner.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 12:15 Oppdatert: 19. desember 2019 12:57

Les også