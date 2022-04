KRISTIANSAND: Det presset er de antakelig fullt klar over selv også, noen timer før de sesongåpner på bortebane mot et bydelslag fra Bergen. Forventningene er som de alltid er når Start spiller på Norges nest høyeste nivå. Opprykk er det eneste som er godt nok for denne klubben.

Starts historie, byen de kommer fra, Sparebanken Sør Arena og fasiliteter er en grunn. Økonomi er en annen. På årsmøtet kom det tydelig frem at klubben igjen satser over evne med ett mål for øyet: opprykk i 2022. Stallen er forsterket. Signeringen av Vito Wormgoor er et tydelig signal om hva som gjelder i år.

De er ikke favoritter til å rykke opp av den grunn. 1.divisjon i år er historisk sterk. Brann har det klart sterkeste laget og er storfavoritt. Stabæk, som rykket ned, har også mer enn godt nok lag til å gå rett opp. Det satses stort i Sandnes og i Fredrikstad. Mjøndalen blir sikkert knallharde å møte.

Start-trener Sindre Tjelmeland bør ha klart å sette sitt preg på laget nå. Det så veldig lovende ut tidlig i vinter. I noen av kampene - mot Brann, Haugesund og Vålerenga - spilte Start sin beste fotball hittil under den unge treneren. Så kom sykdom, smellen mot Sandnes Ulf og det som utenfra ser ut som usikkerhet.

La oss håpe det ikke er tilfelle denne gangen. At Tjelmeland virkelig har endret kulturen og sydd sammen en sterk og godt trent spillergruppe som har lært seg å takle nedturer. Og at de har spillestil og prinsipper under huden - slik det så ut tidligere i vinter. Da vil Start henge med i teten helt inn.

Å henge bakpå fra start kan bli vondt. En lignende sesong som i fjor er langt fra godt nok.

Da blir neppe Sindre Tjelmeland særlig mye eldre i denne jobben. Fremgangen må komme nå. Slik er det å være 1.divisjonstrener i Start.