KRISTIANSAND: – Det var den desidert svakeste kampen vi har sett av Start siden i fjor sommer. Det var rett og slett vondt å se på. Jeg synes det så ustrukturert ut både offensivt og defensivt. Selv om ikke Grorud gjorde en fantastisk kamp, så utnyttet de svakhetene til Start og burde vunnet kampen enkelt, sier Fædrelandsvennens fotballekspert, Daniel Aase.

Etter å ha levert flere gode resultater i sesongoppkjøringen, har Start slitt i de to siste kampene. Først ble det 0–2-tap for Sandnes Ulf i cupen og i helgen spilte Start uavgjort 1–1 mot Grorud på Sparebanken Sør Arena. I ny episode av podkasten FVN Fotball diskuterer vi Starts prestasjoner i den kampen og gir deg siste status to uker før seriepremieren mot Åsane.

Vi snakker også om utviklingen av kvinnefotballen på Sørlandet, og kaoset som oppstod i Amazon Grimstad før sesongstarten.

Hør episoden i sin helhet nedenfor, eller der du vanligvis pleier å høre på dine podkaster.