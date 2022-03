Erik Hofseth er for fullt i gang med arbeidet sitt i Start. Lagets kaptein Kristoffer Tønnessen er glad for at klubben har sett viktigheten av å hente inn en mental trener.

KRISTIANSAND: – Jeg opplever at den gjengen som er i Start, både spillere og trenere, er utrolig sultne og læringsvillige. Jeg føler meg privilegert som får jobbe med en slik gruppe. De er åpne og inkluderende, og slik er det ikke alle steder, sier Erik Hofseth til Fædrelandsvennen.

Han har siden 1. februar vært tilknyttet Start som mental trener i en 20% stilling. Hofseth forteller at den første tiden i Start har vært preget av koronasykdom og en del endringer av planer, men at han har kommet i gang med arbeidet sitt.

– Den første tiden har handlet om å bli kjent med trenerteamet, forstå hvordan de jobber, hva de er opptatt av og hvordan de ønsker å organisere hverdagen. Jeg har også jobbet med enkeltspillere. De har hatt ett tilbud de har kunnet benytte seg av, sier Hofseth - som også har jobbet i Olympiatoppen siden 2015.

– Hvordan jobber du konkret med spillerne?

– Vi har en del samtaler og øvelser, i tillegg til at vi bruker teknologiske verktøy. Vi skal utvikle en mental prestasjonsevne på høyest mulig nivå, og da må vi prate om en del relaterte temaer. Det går på alt fra mental helse til forståelse om hva det innebærer å være en toppfotballspiller, sier Hofseth - som har en doktorgrad i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole.

Han legger til at det er for tidlig å svare på hvordan Start-spillerne har respondert på hans måter å jobbe på, men at han har fått et fint og positivt inntrykk over samarbeidet så langt. Tirsdag forrige uke hadde han blant annet lagt opp til gruppearbeid for spillerne i klubben.

– Jeg føler meg privilegert som får jobbe med en slik gruppe, sier Erik Hofseth. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Langsiktig

Start-kaptein Kristoffer Tønnessen er en av spillerne som har dratt nytte av Hofseths ekspertise. Han understreker viktigheten av det mentale i fotballen, og er glad for at Start har sett viktigheten av å hente mental trener.

– Det at klubben endelig ansatte en mental trener, skjedde ikke en dag for tidlig. Det er mange som har uttalt de siste årene at det mentale er det viktigste i fotballen. Det tror jeg de fleste som har spilt fotball på høyt nivå har visst for mange år siden, men det er først de siste ti årene det faktisk har blitt satt fokus på det, sier Tønnessen.

– Jeg tenker at han bidrar med masse nyttig erfaring om hvordan hjernen og psykologien i fotball fungerer. Det er veldig viktig å bli gjort oppmerksom på mange av tingene han kommer med, for det er ting mange ikke tenker over, legger den 24 år gamle forsvarsspilleren til.

Trener Sindre Tjelmeland skryter også av Hofseth.

– Erik er kjempeflink, så vi kommer til å få et godt samarbeid. Vi ønsker å bygge kultur i Start. Det handler både om det individuelle og kollektive. Vi har lagt en plan på det nå, men det er ikke noe en høster frukter av på en uke, sier han.