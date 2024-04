KRISTIANSAND: Det skriver Start på sine nettsider. Etter kampen ble Starts unge keeper fraktet til Drammen sykehus hvor han ble holdt over natten for observasjon.

«Jasper har det etter forholdene bra. Tirsdag formiddag ble han skrevet ut av sykehuset i Drammen og dro hjem til Kristiansand, hvor han vil bli videre fulgt opp av klubbens medisinske personell», skriver Start.

Etter 20 drøye minutter smalt det da Torkildsen skulle avverge et angrep, men gikk i bakken i duell med Mjøndalens Mathias Bringaker. Keeperen reiste seg først opp og sjanglet bortover, før han måtte sette deg ned igjen med ansiktet dekket av blod. Torkildsen ville fortsette, men ble til slutt byttet ut.

– Jeg så bare kollisjonen. Jeg får vondt i magen når jeg tenker på det. Det er en tøff situasjon for oss. Han er og skal ta CT nå, så får vi se hva bildene viser. Vi føler med han og håper at alt går bra, sa Starts hovedtrener Azar Karadas etter 1–1 kampen mot Mjøndalen.

Sanyang-scoring

Sander Sjøkvist var en av flere Start-spillere som omringet keeperen i minuttene han lå på bakken og fikk medisinsk hjelp.

– Det var en ekkel situasjon. Det er alltid ekkelt å se lagkompisene sine få stygge skader. Han var helt slått ut de første sekundene, men kom seg etter hvert og ble godt tatt vare på. Vi håper alt går bra med ham, sier Sjøkvist.

I selve kampen fikk Mjøndalen kampens første sjanse da Brinder Singh kom fri skrått ute til venstre. Avslutningen forsvant over mål.

Start hadde en del ball, men var rufsete i avleveringer innledningsvis. Samtidig klinket de til i duellene og tok over initiativet etter et lite kvarter av kampen.

Sivert Sira Hansen fikk den første sjansen etter et godt hjørnespark fra Sander Sjøkvist. Flekkefjæringen steg til vært på bakerste stolpe, men ballen ble renset unna rett foran mål.

Så kom altså kveldens mest dramatiske situasjon i Mjøndalen da Silva Torkildsen forlot banen. Mats Viken kom inn til sin seriedebut for Start.

Ikke lenge etter tok Start ledelsen for første gang i år etter et flott angrep. Ballen ble holdt i laget lenge, og Sander Sjøkvist kom seg fri ute til høyre. Innlegget fant Alagie Sanyang, som bredsidet ballen i nettet via Mjøndalen-keeper Thomas Kind. Da var det spilt 34 minutter.

– Først og fremst var det et bra innlegg av Sander. For meg handlet det bare om å posisjonere meg riktig i boksen. Han evnet å se løpet mitt. Det er godt for selvtilliten å få en scoring, sier Sanyang etter kampen.

Sist på tabellen

Ledelsen holdt i to minutter, da Mjøndalen fikk corner. På bakerste stolpe steg tidligere Start-spiss Bringaker til værs og slo flere Start-spillere i luften på bakerste stolpe.

Så kom en ny dårlig Start-nyhet. Målscorer Sanyang satte seg ned og tok seg til baksiden av låret. En ny nøkkelspiller forsvant av banen med skade. Inn kom Kristoffer Hoven.

– Det er samme kjenning som jeg har hatt den siste tiden. Jeg kjente at det nappet i låret etter en sprint. Jeg hadde ikke lyst til å ta noen risiko, så det var best å komme seg av banen og se hva problemet er, sa Sanyang etter kampen.

I andre omgang hadde både Eirik Schulze og Mathias Grundetjern gode sjanser til å gi bortelaget seieren, mens Bringaker var nære for vertene etter en heading.

Kampen endte 1–1 og Start er fortsatt sist på tabellen før hjemmemøte med Sandnes Ulf lørdag.