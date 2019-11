Aalesund rykket opp med suveren margin, men det er Start som topper flest statistikker. AaFK toppet derimot den kanskje aller viktigste - og var mest effektive foran mål. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

1. divisjon i tall: Disse statistikkene topper AaFK

Det ble ikke direkte opprykk for Start, men sørlendingene er på topp på mye av statistikken. Her serveres noen av tallene bak årets 1. divisjon.

Onsdag ble det avgjort at den siste serierunden mellom Sandnes Ulf og Strømmen ikke skulle spilles. Strømmen ble tilkjent 3-0-seier, og dermed er årets 1.-divisjon offisielt over.

Aalesund og Sandefjord skal spille eliteserie neste år, mens Skeid og Tromsdalen må ta turen ned én divisjon. I tillegg skal Start, KFUM, Kongsvinger og Sogndal ut i kvalifisering, mens Notodden møter Åsane for å forsvare plassen i divisjonen.

Aalesund vant til slutt 1. divisjon på overlegent vis. Nå gjenstår det opprykks- og nedrykkskvalifisering. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Målgarantistene

Svenske Pontus Engblom viste igjen at han er en storscorer på dette nivået. For tredje gang ble han toppscorer i 1. divisjon. Sandefjord-spissen scoret 19 ganger, to og tre flere mål enn henholdsvis Niklas Castro (Aalesund) og Adem Güven (Kongsvinger).

Kent Håvard Eriksen nettet 14 ganger for Sandnes Ulf, mens Pape Habib Gueye (Aalesund) og Aron Sigurdarson (Start) scoret 13 hver.

Overraskelsen Simen Bolkan Nordli (HamKam) scoret 12. Det er samme antall som Sivert Gussiås (Strømmen) og Martin Ramsland (Start og Sogndal).

Sandnes Ulfs Ingvald Halgunset hadde nest flest målgivende pasninger i 1. divisjon denne sesongen. ASTRID PEDERSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Poengkongene

KFUMs Stian Sortevik leverte 12 målgivende pasninger denne sesongen. Det er flest av alle. Ingvald Halgunset (Sandnes Ulf) og Castro fulgte hakk i hæl med 11.

Hvis man slår sammen mål og målgivende pasninger, er det Castro, som gikk til topps på NTB-børsen, som også topper denne. Hans 17 mål og 11 målgivende pasninger gir ham 28 målpoeng. Et imponerende tall når man tar med at norsk-chileneren kun har startet 23 kamper i år.

Skudd på skudd i sør

Start topper listen over flest avslutninger med 379. Det gir et snitt på hele 12,6 per kamp. Etter dem følger Sandefjord og KFUM med henholdsvis 354 og 349.

I bunnen finner vi Notodden med 204 avslutninger, hele 44 færre avslutninger enn Jerv som ligger på 15.-plass på avslutningstabellen.

Den suverene serievinner Aalesund er laget med høyest målprosent. 39 prosent av deres avslutninger som har gått på mål, har gått inn. Nest-Sotra følger hakk i hæl med 38 prosent.

Kongsvinger ligger i bunnen med kun 24 prosent. De rødkledde scoret kun 38 mål denne sesongen, men et godt forsvar sikret dem kvalifisering.

Start topper tilskuerstatistikken. Men hvor mange var faktisk på stadion? Tor Erik Schrøder

Folksomt i Kristiansand – eller?

Start topper også tilskuerstatistikken soleklart med et snitt på 5255 tilskuere i hver kamp. Likevel har flere kamper vist tydelig at ikke alle har løst inn billetten sin. De offisielle tallene viser uansett «antall solgte billetter». På plassen under Start er Aalesund med 4099 tilskuere i snitt.

Tromsdalen ligger klart nederst med sine 174 tilskuere i snitt.

Da Aalesund sikret seriemesterskapet på Alfheim stadion, ble det opplyst om kun 50 tilskuere – det laveste antall tilskuere denne sesongen. Kampen mellom Start og Jerv 16. mai ble den mest sette kampen i år med 7150 solgte billetter.

Gule/røde kort

Årets sesong har gitt 760 gule kort. 63 av dem har gått til Start, som også topper denne listen. Det er like mange som Notodden – åtte flere enn Aalesund på 3.-plass med 55 gule kort.

HamKam er i bunnen med 39 advarsler – like mange som Strømmen som kun spilte 29 kamper i årets sesong. Starts Afeez Aremu er spilleren med flest gule kort: ni. Bak ham følger fem spillere med sju.

34 røde kort er delt ut i år. Ingen spillere har blitt utvist mer enn én gang. Raufoss, Ull/Kisa og Jerv har fått fire hver. Sogndal, Sandefjord og HamKam har til gode å få marsjordre denne sesongen.

Resultatfakta

Til slutt tar vi med oss noen tørre fakta:

Kamper: 240

Mål: 722

Målsnitt: 3,01

Hjemmeseirer: 118

Uavgjort: 50

Borteseirer: 72

Flest mål i én kamp: Raufoss – Tromsdalen 6-4

Største hjemmeseier: KFUM – Jerv 5-0

Største borteseier: Tromsdalen – Ull/Kisa 0-8