GRIMSTAD: – Det er ikke veldig mange plasser igjen å selge. Her kommer det til å bli utsolgt til første kamp, og det er kult. Vi hadde også rekord på salg av sesongkort på over 400 fra tidligere, men nå har vi passert 1.000 solgte.

Det sier daglig leder i Jerv, Jon Ole Reinhardsen.

Søndag kommer kampen hele Grimstad har ventet på etter det mirakuløse opprykket til Eliteserien i fjor. Lille Jerv fra Grimstad sjokkerte hele fotball-Norge da de i midten av desember i fjor sendte stormakten Brann ned til 1. divisjon etter straffekonk-seier i opprykksfinalen.

Nå skal Jerv for første gang i klubbens historie spille på det øverste nivået i Norge.

Første motstander er Strømsgodset, som kommer på besøk til Grimstad søndag kveld. Jerv tror på ny publikumsrekord på Levermyr og over 3000 tilskuere. 2900 så Jerv-Rosenborg i cupen 2017.

– Det betyr enormt mye for folk i Grimstad. Vi merket det tidlig etter opprykket, både med salg av sesongkort og samarbeidspartnere som ville bidra, at interessen var stor. Det er kult, sier Reinhardsen til Fædrelandsvennen.

Daglig leder i Jerv, Jon Ole Reinhardsen, forteller om stor interesse i Grimstad for å få med seg søndagens historiske serieåpning mot Strømsgodset. Foto: Jacob J. Buchard

Stått på i lang tid

Styreleder i Jerv, Per Gunnar Topland, har hatt mye å ta tak i den siste tiden. Da Norges Fotballforbund var på befaring i Grimstad i januar kom de med en del krav knyttet til stadion som måtte forbedres før det kunne få grønt lys.

Nå er alle kravene innfridd.

– Det meste av jobben har gått ut på at vi har måttet forbedre fasilitetene. Nå har vi også fått lånt ekstra tribuner av Arendal til bortesupporterne som kommer til Levermyr, sier Topland - og viser fram de to nye tribunene.

Han trekker også fram seniorgruppa i klubben, som har stått på i lang tid for å finpusse Levermyr stadion og få det klart til Eliteserien.

– Vi har en seniorgruppe som har stått på hver eneste dag. Vi har malt klubbhuset, fått inn flere møbler til «pre-match», oppgradert kjøkkenet og gjort en del sånne småting. Så har vi spylt og rengjort alt av tribuner, forteller Topland.

Eirik Berntsen er leder av seniorgruppa, og har fulgt Jerv tett siden 1993. 71-åringen forteller at han gleder seg stort til sesongen sparkes i gang søndag, og at han de siste månedene har merket en oppblomstring i fotballinteressen i Grimstad.

– Folk stopper meg på gata når jeg går i Jerv-jakka. Da vi kjørte hjem fra Oslo etter å ha slått Brann 15. desember fikk jeg fullt av meldinger fra folk jeg ikke trodde brydde seg om fotball engang, sier han til Fædrelandsvennen og smiler.

Eirik Berntsen har vært Jerv-supporter siden 1993. Foto: Jacob J. Buchard

Imponert

En som innrømmer at han ikke akkurat er den største fotballentusiasten, er TV-profil og tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen. Men han er ikke i tvil om at han kommer til å gå på kamp på Levermyr så lenge han har mulighet.

– Det er kjempemoro at Jerv skal spille i Eliteserien. Jerv har alltid vært viktig for folk i Grimstad. Alle har dømt de nord og ned denne sesongen, men jeg håper at de klarer seg. Det ville vært en prestasjon uten sidestykke, sier han.

Jerv-kaptein Mathias Wichmann innrømmer at det blir stort å lede Jerv ut på banen som kaptein for første gang i Eliteserien. Foto: Jacob J. Buchard

Jerv-kaptein Mathias Wichmann kan forsikre folket i Grimstad at de kommer til å gjøre alt de kan for å berge plassen i Eliteserien.

– Vi er ikke i Eliteserien bare for å være med. Vi skal bite godt fra oss. Det blir ekstremt stort å lede laget ut i Eliteserien. Det er spesielt for hele byen. Det har vært mer interesse rundt klubben etter at vi rykket opp. Det er flere reportere på trening og folk som kommer innom for å ta en prat og synes at det som skjer i Jerv nå er gøy. Vi kommer til å gi alt vi har, sier han.

Jervs overgangsaktivitet Spillere inn: Erlend Hustad Rodney Antwi Mathias Haarup Aral Simsir Amund Wichne Leandro Fernandes Mikael Ugland Erik Brenden Amadou Diallo Erik Sandberg Thomas Liene Ness (tilbake fra utlån) Ole Martin Kolskogen Spillere ut: Ikhsan Fandi Diego Campos Thomas Kok Pibe Shuaibu Ibrahim Thomas Zernichow Jørgen Solli Alexander Dang Håkon Krogelien