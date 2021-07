Ajers ventede overgang til den nyopprykkede Premier League-klubben er dermed i boks. Ifølge britiske medier betaler Brentford rundt 164 millioner kroner (13,5 millioner pund) for nordmannen.

– Dette er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Å spille i Premier League er noe jeg har drømt om lenge. Jeg gleder meg veldig, sier en henrykt Ajer til NTB.

– Jeg kom til London for fem dager siden. Der har jeg gjennomgått to medisinske tester, og så har vi ventet på at alle papirene mellom Celtic og Brentford skal gå i orden. Det er en lettelse å være klar og at alt endelig har gått i orden, sier den ferske England-proffen videre.

Ajer har skrevet under en femårskontrakt med Brentford. Han hadde sin første trening med laget onsdag, og romerikingen er storfornøyd med spillergruppa.

– De har en veldig bra trener (Thomas Frank), og assistenttreneren har tidligere vært i FCK. Det kommer til å hjelpe meg mye. Spillergruppa er veldig god, så jeg ser bare positivt på dette.

Ville bort

23-åringen slo allerede tidlig i sommer fast at han ønsket seg et klubbskifte etter fem år i skotsk fotball. Han har vært fast mann i Celtic-forsvaret de siste fire sesongene og figurerer også regelmessig i Norges midtforsvar.

Mandag ble det kjent at Ajer ikke var registrert i Celtics tropp til Champions League-kvalifiseringen. Det ble tolket som et klart tegn på at nordmannen nærmet seg et klubbskifte.

Celtic-trener Ange Postecoglou opplyste at han hadde tatt ut kun de spillerne som «fysisk og mentalt» var klare for mesterligaspill.

– Jeg har hatt oppkjøring med Celtic og fått trent bra i ferien. Jeg er sikker på at jeg kommer til å komme i god form til seriestart, sier Ajer.

Passer perfekt

Ifølge Brentford-treneren var Ajer klubbens førstevalg i jakten på en ny midtstopper.

– Vi synes han passer perfekt inn i rollen, særlig med ballen i beina. Som forsvarer har han fysikken som kreves, og han kan hjelpe oss i begge boksene med sin luftstyrke, sier Thomas Frank til London-lagets nettsted.

Brentford skal for første gang spille i Premier League etter å ha slått Swansea i opprykksfinalen fra mesterskapsserien i mai. Klubben var sist i den engelske toppdivisjonen i 1946/47-sesongen.

Ajers nye klubb serieåpner hjemme mot Arsenal 13. august.

Vis fakta ↓ Kristoffer AjerID * Fullt navn: Kristoffer Vassbakk Ajer * Alder: 23 år (født 17. april 1998 i Rælingen) * Idrett: Fotball * Posisjon: Midtstopper * Klubb: Brentford * Tidligere klubber som seniorspiller: Start (2014-16, Celtic (2016-2021), Kilmarnock (utlån i 2017). * Mål/kamper for Celtic: 7/176 * Kamper for Norge: 23 * Aktuell: Ble onsdag klar for Brentford i Premier League på en femårskontrakt.

Millioner til Start

Ifølge det Fædrelandsvennen vet, har Start krav på 10 prosent av overskuddet av en eventuell avtale, og vil derfor sikre seg sårt tiltrengte midler dersom overgangen går i orden.

Dersom summene det skrives om i engelske aviser stemmer, vil Start sitte igjen med rundt 15 millioner kroner etter salget.

Klubbdirektør i Start, Terje Marcussen, la tidligere i juli ikke skjul på at et Ajer-salg vil være gode nyheter for klubben.

– Det er først og fremst hyggelig for ham for jeg vil anta at han har lyst til å forsøke nye ting, sa Marcussen til Fædrelandsvennen.