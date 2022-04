Selv om ikke alle har like stor tro på Start i år, tror Start-trener Sindre Tjelmeland at sørlendingene kommer til å levere en god sesong. I dette intervjuet snakker han om forventningene før seriestarten og hva han ønsker å se av laget sitt i 2022.

KRISTIANSAND: 6, 6 og 9.

Det er tabellplasseringen Dagbladet, Eurosport og BT tror Start kommer til å ende på i 1. divisjon.

Seriepremieren mot Åsane nærmer seg med stormskritt for et revansjesugent Start-lag som i fjor leverte sin verste sesong på 51 år og endte på 9. plass i 1. divisjon. Når en ny sesong sparkes i gang på mandag, har sørlendingene muligheten til å slå knallhardt tilbake og kjempe om ett opprykk til Eliteserien, som de seinest var i for to år siden.

Men ekspertene tror Start skal få det tøft. Dagbladet og Eurosport tror at sørlendingene kommer til å gjøre det noe bedre denne sesongen enn i fjor, men holder de langt unna de to direkte opprykksplassene. BT tror Start kommer til å ende på samme plassering som de gjorde i fjor – altså så langt nede som en 9. plass.

– Det er sikkert noen som har oss høyere også. Noen vil treffe, mens andre vil bomme. Jeg legger veldig lite i tabelltips, og har ingen interesse av det, sier Start-trener Sindre Tjelmeland når vi viser ham spådommen til de tre mediene.

– BT tipper at Start ender på 9. plass. Hva mener du tilsier at Start skal ende høyere?

– Jeg er veldig lite interessert i å forsvare tabelltipset til BT, men vi føler oss trygg på at vi har hatt en fin vinter. Så har vi en spillerstall med mange strenger å spille på. Vi føler oss veldig klar for en ny sesong, svarer han.

– Hva vil en god sesong være for deg?

– Det er at vi klarer å holde trøkket oppe hele veien, at vi blir bedre og bedre og utvikler prestasjonene våre, svarer Tjelmeland.

Vil styre kamper

Den unge treneren fra Etne går inn i sin første fulle sesong som hovedtrener for Start. Sørlendingene åpnet oppkjøringen med flere gode prestasjoner mot Brann, Haugesund og Vålerenga, men så har prestasjonene falt og nå står de uten seier i de tre siste kampene.

– Vi har gjennom oppkjøringen hatt fokus hele veien på å skape en klar identitet og få klare roller i laget. Det har vi klart. Så har vi hatt flere utfordringer den siste tiden. Kampen mot Grorud (1–1) var den svakeste prestasjonene i sesongoppkjøringen. Men totalt sett har vi hatt en fin vinter. Vi har integrert mange nye spillere, fått en klar identitet og spillere som behersker rollene sine, sier han til Fædrelandsvennen.

Tidlig i oppkjøringen bestemte Tjelmeland seg for å legge om til en 3–4–3-formasjon. Han mener at det har gitt Start flere strenger å spille på.

– Det er mange styrker ved å bruke den formasjonen. Du kan presse høyt og lavt, og du kan stå kompakt defensivt. Så gir den oss et OK utgangspunkt for å flytte på spillere og endre spillet vårt underveis i kampen. Den kler også spillerne våre, mener treneren.

– Hvordan vil du at laget skal fremstå på banen i år?

– Vi ønsker å være et lag som styrer kamper, men samtidig skal vi kunne forsvare oss godt å være kompakte. Der har vi sklidd ut i det siste, men heldigvis ser vi klart hvor utfordringene ligger. Jeg ønsker også at vi skal kunne presse både høyt og lavt. Så skal vi selvsagt ha lyst til å kontrollere ballen, uten at vi blir for omstendelige, sier han.

Sterkere stall

Tjelmeland har i vinter fått åtte nye spillere å jobbe med – blant dem Oskar Fallenius som stod på ønskelisten til mange av de største svenske klubbene i fjor. Samtidig har Start mistet fjorårets toppscorer Eman Markovic til svenske Norrköping. Likevel mener Tjelmeland at Start har kommet styrket ut av overgangsmarkedet.

– Vi har en stall som er enda bedre skrudd sammen til å spille den type fotball vi ønsker å spille. Så må vi sørge for at alt blir lagt maks til rette for spillerne som er her. Vi må kjøre på og gi alt vi har framover, sier han, før han fortsetter:

– Oskar kommer til å gi oss noe vi ikke har hatt. Han har dribleferdigheter, er kreativ, komfortabel med ball og en spiller som jeg tror passer vår måte å spille på veldig bra, forteller han.

Tøff Start

Start åpner sesongen med bortekamp mot Åsane på mandag, før Mjøndalen kommer på besøk 11. april. På spørsmål om hvor viktig det er å få en god start på sesongen, svarer han:

– Du har alltid lyst på en god start, men samtidig vet vi at ting kommer til å svinge gjennom en lang sesong. Vi må holde fokus på prestasjonene våre. Vi går «all inn» for å vinne hver kamp, sier Tjelmeland – som gleder seg til å besøke gamleklubben Åsane på mandag.

– Jeg var der i åtte år, tror jeg. Så det er klart at det blir spesielt. Det er første gang jeg er der som trener for et annet lag. Vi drar dit for å levere en god prestasjon og sørge for at vi spiller en god kamp, sier han avslutningsvis.