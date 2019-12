Martin Ramsland ble den store Start-helten med sine tre mål mot Lillestrøm. Foto: Jacob J. Buchard

Start-helten dagen etter: – Å gjøre dette for favorittklubben min forsterker alle følelsene

Martin Ramsland har skrevet navnet sitt med gullskrift i Start-historien. Men det er nå jobben begynner, ifølge han selv.

– Jeg våknet av at Jocke (Joackim Jørgensen) prikket meg på ryggen og sa «nå er det en time til vi skal dra». Han lagde kaffe til meg også, så jeg har hatt det fint sånn sett. Men jeg har ikke fått summet meg. Det har nok fortsatt ikke helt gått opp for meg hva som skjedde, sier Martin Ramsland.

Han tar seg noen minutter med Fædrelandsvennen i hotellobbyen på spillerhotellet. Fra hotellet kan du se bort til Vålerengas hjemmebane Intilty. En bane Start skal spille minst én gang på neste sesong – takket være Martin Ramsland.

– Rakk så vidt å prate med familien

Han er litt smal i øynene etter en lang kveld og natt med opprykksfest hvor han var det naturlige midtpunktet. Mobilen har gått varm av meldinger fra fjern og nær. Alle vil ha en bit av spissen fra Marnardal.

Martin Ramsland i bussen på vei hjem til Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

– Når det blir som det blir, går det i ett. Jeg rakk så vidt å prate med familien. Det bar rett på Bølgen og Moi for fest. Det ble en opprykksfest verdig, sier Ramsland, som iallfall fikk en melding fra gamletrener Eirik Bakke etter den surrealistiske kvelden.

75.25 – 78.04 – 81.25. På nøyaktig seks minutter hadde Start-spissen snudd bunnløs sorg til eufori. Det betyr mye, ikke minst for han selv.

– Det å gjøre dette for favorittklubben min forsterker bare alle følelsene. Jeg er sørlending. Jeg har gult hjerte og kampen betyr så mye som den gjør. Det forsterker bare alt, sier Ramsland.

Her ser Ramsland målene for første gang:

Ga seg med fotball

Martin Ramsland ga seg egentlig med fotball. I to-tre år fra han var 14 ville han heller være med kompisene i Marnardal enn å pendle til Mandal for å spille i MK. To lange skadeavbrekk, blant annet hele fjorårssesongen, gjør at veien hit har vært lang.

Martin Ramsland på hotellet torsdag formiddag. Foto: Jacob J. Buchard

Det forsterker også mye.

– Jeg var ganske god i håndball også, ler han.

– Men det var godt jeg valgte fotballen og godt jeg ikke ga meg. Uansett hva jeg hadde gjort eller hva jeg hadde ofret så er alt verdt det på en sånn dag. Men for Start som klubb og slik status var så føler jeg det her betyr så sykt mye for veldig mange, sier 26-åringen.

– Hva tror du det kan bety?

– Jeg håper at det klarer å vekke fotballinteressen på Sørlandet. At vi får folk på kamp og at næringslivet melder seg på. Potensialet for å bli en toppklubb er absolutt til stede. Men det er nå det begynner. Jeg signerte for Start som skulle opp i Eliteserien. Nå har vi tatt det første, bitte lille steget, sier Ramsland.

Mangler én ting

Alt er fryd og gammen. Minnene fra denne kvelden vil sitte lenge. Men det er én ting som mangler. Matchballen. Scorer du hat trick i fotball får du som regel ta med deg ballen hjem.

– Jeg etterlyser den. Jeg har sagt til Synnøve (samboeren) at vi må ha den opp i stua. Jeg får sette Rune (Hægeland, materialforvalter) på jobben.

– Den må du ha?

– Den må jeg ha. Den er signalgul, så det passer fint i stua hos oss, sier han med et glis som vel egentlig har vært klistret i fjeset hans siden rundt klokka 21 onsdag.

Nå venter ferie for Start og for Ramsland. Men tid til å nyte alt som har skjedd får han ikke riktig ennå.

– Jeg hører noen rykter om en del kristiansandere som ikke fikk være med her, så jeg føler de trenger en feiring de også. Så har jeg oppmøte seinest klokka fem i morgen (fredag) da jeg skal på tur med en kompisgjeng fra Marnardal. Det går i ett noen dager nå, så får vi heller sugd skikkelig på karamellen når det roer seg, sier Martin Ramsland.

Start-supportere som vil feire torsdag kveld kan møte spillere og trenere på Harveys i Kristiansand sentrum.

Der blir antakelig Martin Ramsland en populær mann.