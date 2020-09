Lowe har funnet seg ny klubb

Midstopperen fortsetter karrieren i USA.

Damion Lowe etter kvalikkampen mot KFUM Oslo på Sparebanken Sør Arena i fjor.Nå har han funnet seg ny klubb. Foto: Tor Erik Schrøder

Damion Lowe (27) har stått uten klubb siden han forlot Start i mars. Flere jamaicanske medier har meldt at midstopperen var aktuell for den italienske Serie A-klubben Benevento.

Nå har den raske midstopperen signert for Phoenix Rising i USA. Laget spiller i Championship-serien, som er et nivå under Major Soccer League.

Lowe melder på sin Instagram-profil at han er glad for å signere for klubben, og at kontrakten strekker seg ut denne sesongen.

– Han er større, sterkere og raskere enn omtrent alle vi har her, sier hovedtrener Rick Schantz til klubbens hjemmeside.

Lowe var en viktig brikke for Start-laget som rykket opp i fjor. I vår reiste han til USA uten tillatelse fra Start-ledelsen.

– Jeg hadde noe trøbbel i familien som jeg måtte ta hånd om. Klubben visste om det. Jeg spurte om tillatelse, men den ble ikke innvilget. Så jeg tok avgjørelsen om å reise fordi det var en sak som gjorde at jeg måtte være hjemme, fortalte Lowe til Fædrelandsvennen i begynnelsen av mai.

Et par uker senere var han ferdig i klubben.

Phoenix Rising, som hadde Didier Drogba i sine rekker i 2018, topper sin avdeling etter 12 kamper så langt denne sesongen, men har ingen mulighet til å rykke opp til MLS, som er klubbens store mål.

For å komme dit må klubben tilfredstille en rekke krav, som først og fremst handler om økonomi og eierskap.