Start og Vigør spiller toppkamp i juniorserien: – Dette blir årets høydepunkt

Juniorlagene til Start og Vigør har vunnet alt hittil i sesongen. Tirsdag klokken 19.30 barker de sammen til TV-sendt oppgjør på Sparebanken Sør Arena.

Juniorlagene til Vigør (t.v) og Start møtes tirsdag. Her er bilder av guttelaget til Vigør, som vant Norway Cup i fjor, samt Start-laget som ble slått ut av Odd i junior-NM i fjor. Foto: Espen Sand / Henrik Gill

KRISTIANSAND: – Det er klart vi kan slå dem. Har vi en god dag, samtidig som de har en litt dårlig en, så vinner vi, sier Bernhard Salvesen (17) til Fædrelandsvennen.

Tirsdag kveld skal han styre midtbanen til Vigør når laget reiser den korte turen fra Hellemyr, Grim og Tinnheia for å møte juniorlaget til Start på Sparebanken Sør Arena.

Begge lag har full pott i årets serie, og Vigør topper ligaen med ni poeng (en kamp mer spilt en Start) før den FVN-sendte kampen, som starter 19.30. Juniorlaget til Start, som nok må ta på seg favorittstempelet, trenes av ingen ringere enn Erik «Myggen» Mykland. Laget har 6–0 i målforskjell på sine to kamper.

– Vi er fornøyd med å vinne de to kampene, men ikke så fornøyd med gjennomføringen. Vi har ikke vært taktisk flinke nok mot lag som ligger lavt, og ønsker mer tempo og bevegelse, sier Mykland.

– Hva slags kamp får vi?

– Vigør har historisk sett vært flinke på å utvikle enkeltspillere, og jeg regner med vi møter en del gode spillere. Det blir også litt press i denne kampen. Det kan være fint. De er jo store favoritter i og med at de har vunnet sine tre kamper, sier Mykland og ler.

– Dere har begynt med «mind games» også i juniorserien?

– Neida. Jeg håper på en fin kamp med mye kvalitet, der en må jobbe både for å skape sjanser og forsvare eget mål, svarer «Myggen».

Fem klubber spiller mot hverandre

Start skulle egentlig spilt i en såkalt nasjonal serie, der motstanderne skulle vært andre toppklubber Norge. Da serien ble avlyst på grunn av korona ble det spill den lokale juniorserien i stedet. Der spiller Randesund, Vigør, Vindbjart, Fløy og Start to ganger mot hverandre i høst.

– Det er positivt at vi spiller der når det ble som det ble. Det er fint å se andre lokale lag og enkeltspillere. Samtidig har gode spillere godt av å teste seg på høyest mulig nivå, og det er litt synd at de ikke får det i høst, sier Myggen.

Slik ser tabellen ut før kampene denne uken:

G19 1. divisjon, avdeling 2 Vigør 3 3 0 0 10 - 2 9 Start 2 2 0 0 6 - 0 6 Flekkerøy 3 1 0 2 4 - 4 3 Randesund 2 0 0 2 1 - 7 0 Vindbjart 2 0 0 2 2 - 10 0

En av dem Myggen nok er klar over er Bernhard Salvesen (17). Han skulle egentlig spilt voksenfotball for Vigør i 4. divisjon i årets sesong, men breddefotballen på seniornivå er foreløpig utsatt.

– Dette blir årets høydepunkt for oss, og det er en kamp alle har gledet seg til og forberedt seg på lenge. Det er antakelig ett av disse lagene som vinner årets juniorserie. At den også går på TV er kjempegøy. Vi har vært gode på TV tidligere, så det er bra for oss med sending, sier Bernhard Salvesen.

Vurderer å gå til Start

Han var kaptein for laget som vant Norway Cup i gutteklassen i fjor. Der scoret han også et fantastisk mål i finalen.

– Jeg har ladet skuddfoten jeg, så det er bare å håpe på muligheten på frispark eller et langskudd, sier lillebroren til Strømsgodset-profil Lars-Jørgen.

Han har trent med flere lag, blant annet Molde og Aalborg. Etter Molde-oppholdet har han hatt dialog med Start om fremtiden, og skal trene med deres juniorlag enkelte dager fremover.

Bernhard Salvesen foran Aker Stadion i Molde tidligere i høst. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen

– Det er selvfølgelig aktuelt å gå til Start. Det er på mange måter dit det skal være naturlig å gå, med minst stress med skole og alt. Men nå skal jeg blant annet til Aalborg og trene med dem i høstferien, så jeg vet ikke helt selv hva jeg vil ennå. Jeg skal trene noen morgenøkter med juniorlaget til Start fremover, så få vi se, sier Salvesen.

Lagkamerat Jasper Silva Thorkildsen, som er landslagskeeper på G17, er i samme båt. Keepertalentet trente med a-laget til Start for noen uker siden. I dag skal han stoppe det som kan bli nye lagkamerater i fremtiden.

Fædrelandsvennens sending starter klokken 19.15 tirsdag.

PS! Fædrelandsvennen skal vise utvalgte kamper fra G19-serien utover høsten.