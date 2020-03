Start tilbake på norsk jord

Start er tilbake på norsk jord etter en meget spesiell treningsleir i Marbella.

Atle Roar Håland (t.v), Andreas Jenssen (delvis skjult) og Mattias Andersson kom seg med flyet hjem til Kristiansand søndag. Det gjorde ikke spillerne, som må ta buss fra Oslo. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen

KRISTIANSAND: Start-spillerne landet sent søndag kveld i Oslo. De skulle egentlig landet i Kristiansand søndag kveld, men forsinkelser i Spania gjorde at det i stedet blir busstur hjem til Kristiansand i natt.

Fædrelandsvennen var til stede på Kjevik da deler av støtteapparatet landet litt før klokken 23 søndag kveld. Sportslig administrativ leder Atle Roar Håland, fysisk trener Atle Roar Håland og trenerne Mattias Andersson og Andreas Jenssen var noen av få passasjerer på SAS-flyet fra Oslo.

Start har gitt beskjed om at uttalelser fra klubben skal skje via daglig leder Christopher Langeland, men han har ikke svart Fædrelandsvennens henvendelser.

Start har de siste dagene sittet isolert i Marbella i Spania etter det som ble en meget spesiell treningsleir.

Møter om norsk fotball i morgen

Laget fikk spilt en kamp mot Grorud før det ble satt inn tiltak for å for å unngå kontakt med andre. Torsdag kom nyheten om at Norges Fotballforbund stopper all toppfotball frem til 15 april. Siden da har spillerne ventet på å komme seg hjem.

Nå venter 14 dagers karantene på troppen.

I morgen møtes Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball for å diskutere tiltak for å hjelpe norske toppklubber, som kan gå mot tøffe tider.

– Diskusjonstema nå er hvordan klare å komme seg gjennom krisen og hvilke steiner vi skal snu for å redusere kostnadene. Klubbene er jo både små og store bedrifter, og når inntektene forsvinner så kan kassen bli tom, sa direktør i Norskt Toppfotball, Leif Øverland, til Eurosport tidligere søndag.