KRISTIANSAND: Det bekrefter Brynes daglige leder, Hans Øyvind Sagen, overfor VG søndag ettermiddag. Fædrelandsvennen sitter på de samme opplysningene.

– Det ble som vi forventet. Vi vinner 3-0 og er videre på walkover, sier Sagen til avisen.

Dermed skal Bryne møte Kristiansund på bortebane onsdag.

En halvtime før avspark mellom Start og Bryne lørdag kveld ble kampen besluttet avlyst på grunn av det kalde underlaget på kunstgresset. Årsaken var at undervarmen ikke var skrudd på.

De ansatte i klubben fikk for kort tid siden beskjed av Forbundet om at Bryne blir tildelt seieren på walkover.

Søndag har direktør Terje Marcussen varslet sin avgang som Start-sjef.

– Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret. Jeg vil melde ifra til styret om det, sier Marcussen, som sier at han er lei seg, sa han til VG.

