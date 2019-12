Lillestrøm-spillere våknet etter at det ble fyrt opp fyrverkeri utenfor spillerhotellet. Foto: Geir Olsen

Starts kvalikmotstander vekket av fyrverkeri i natt

Det ble fyrt opp fyrverkeri utenfor Lillestrøms spillerhotell natten før kvalikkampen mot Start. Det ble et samtaleemne under frokostbordet.

En video med teksten «God morgen, Lillestrøm» sirkulerer i sosiale medier samme dag som Start og Lillestrøm møtes til kvalikkamp på Sør Arena i Kristiansand.

I videoen kan man se personer fyre opp fyrverkeri utenfor spillerhotellet til Lillestrøm. Det er en supportergruppe for Start som har publisert videoen, uten at det er bekreftet at Start-fans står bak påfunnet.

– Jeg våknet i hvert fall, sier Morten Stokstad, mediesjef i Lillestrøm.

Han bekrefter at fyrverkeriet ble et samtaleemne innad i laget lørdag morgen.

– Jeg nevnte det så vidt rundt frokostbordet i dag og lurte på om det var noen som hadde våknet av det fyrverkeriet. Da var det noen som hadde våknet, noen som ikke hadde gjort det, noen som dro på smilebåndet og noen som trakk litt på skuldrene, sier han.

– Ikke vellykket

Stokstad ler av påfunnet og mener det på ingen måte skaper problemer i forkant av den viktige kvalikkampen.

– Vi har ikke brukt noe særlig mer enn 1,5 kalori på det. Jeg tror ikke det var et vellykket forsøk på å ødelegge kampforberedelsene, dersom det var målet, sier mediesjefen.

Avspark mellom Start og Lillestrøm er klokken 18.00 på Sør Arena lørdag. Da spilles den første av to kamper mellom lagene, der vinneren får spille i Eliteserien neste sesong.