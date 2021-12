KRISTIANSAND: Det opplyser Start i en pressemelding lille julaften.

Det er enighet mellom klubben og aksjeselskapet om å avslutte samarbeidet fra 31.12.2021.

Som Fædrelandsvennen skrev tidligere denne uken, var en opphørsavtale nært forestående.

Prosessen om å bli enige om en slik avtale har pågått i lang tid. Torsdag kom bekreftelsen på at investorene i Start En Drøms tid er over.

– Det har vært en lang prosess, som har gått mye fram og tilbake. Det har vært vanskelig å gå ut med konkret informasjon underveis, men nå er vi blitt enige om en avtale begge parter kan stå inne for, sier styreleder i IK Start, Elin Krumm, til Fædrelandsvennen.

Avtalen må godkjennes på IK Starts årsmøte for at den skal være gjeldende. Krumm opplyser overfor Fædrelandsvennen at et dato for årsmøte ennå ikke er satt, men at de jobber med saken.

– Vi kommer til å jobbe videre med dette over romjula, sier styrelederen.

Slutt etter fire år

Det er over fire år siden Start En Drøm gjorde sin innmarsj i klubben. Investorene skulle opprinnelig inn med 40 millioner kroner over ti år, men fire år senere har de brukt over 120 millioner på klubben, uten at det har gitt resultater. Nå er samarbeidet snart slutt.

– Både Start En Drøm og IK-styret ønsker det beste for Start, og nå ser vi at det er dette som er det beste. De har vært utrolig generøse i sine bidrag til Start, og så har ikke resultatene blitt helt som man håpet, sier Krumm.

«Partenes rettigheter og forpliktelser som i følge av denne avtalen, opphører fra nevnt dato. Start En Drøm AS tilbakefører alle rettigheter til Start, og Start overtar alle forpliktelser relatert til fotballvirksomheten», skriver Start i pressemeldingen.

– Hvis dette blir stemt frem, vil alle rettigheter og forpliktelser være tilbake. Da vil vi få tilbake klubben, noe jeg tenker er svært positivt for klubben og supporterne, sier hun.