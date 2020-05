Start kan trene for fullt igjen: – Det er en gledens dag

Så fort Start-spillerne har vært gjennom helsesjekk kan de starte full kontakttrening igjen. Seriestart er planlagt til 16. juni.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Start-kaptein Erlend Segberg jubler etter Lillestrøm-kampen som sikret opprykk i desember. Foto: Terje Pedersen

KRISTIANSAND/OSLO: Begrensningene knyttet til toppfotballtrening er opphevet fra og med i kveld. Det betyr at lagene får trene som normalt igjen – det vil si uten avstandsbegrensninger. Samtidig kom gladnyheten toppfotballen ønsket seg.

Eliteseriesesongen kan etter planen starte 16. juni, om koronasmitten ikke eskalerer igjen.

Start må trolig vente til over helgen før de kjører på med trening. I protokollen til Norges Fotballforbund, som regjeringen nå har godkjent, heter det at spillerne må gjennom en screening før de får gå i gang med kontakttrening.

Les også Toppfotballen får spille kamper igjen fra juni: Slik er endringene for idretten

Klar for å kjøre på for fullt

– Det er en gledens dag. Jeg er klar for å gå i gang, sier Start-kaptein Erlend Segberg.

– Hva må dere gjøre frem til seriestart 16. juni?

– Få på oss leggbeskytterne, skoene med skruknotter, trene godt og spille et par treningskamper, sier en blid Segberg.

– Har du noen betenkeligheter med å kjøre på for fullt?

– Nei. Jeg personlig har ikke det. Men jeg kan ikke svare for alle, og dette er mitt syn. Folk er forskjellige og jeg har respekt for at andre kan tenke noe annet, svarer Start-kapteinen.

Les også Lowe har reist til USA uten tillatelse fra Start

Start-trener Joey Hardarson på Start-trening i slutten av april. Spillerne har trent i små grupper frem til nå. Fra og med fredag kan de trene for fullt. Foto: Bjelland, Kjartan

Venter med å oppheve permitteringer

Starts spillere har vært permittert 75 prosent siden 2. april. Laget har trent i mindre grupper tre ganger i uka.

Klubben opphever ikke permitteringene umiddelbart. Tirsdag, i forbindelse med revidert statsbudsjett, kan det komme en tiltakspakke rettet mot fotballklubbene. Start vil trolig vente og se hvilke økonomiske støtteordninger de kan falle under før de tar stilling til om permitteringene i klubben opphører.

– Vi har forberedt flere ulike scenarioer, sier styreleder i Start en Drøm, Robin Reed til Fædrelandsvennen.

PS! Barne- og ungdomsidretten må foreløpig vente på kontakttrening, men antallet som trener sammen kan økes til 20 – med én meters avstand.