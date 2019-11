Aron Sigurdarson feirer et av målene i 7–1 seieren mot Jerv i Grimstad. I den kampen scoret islendingen ett, og hadde tre målgivende pasninger. Tor Erik Schrøder

Sigurdarson nominert til årets spiller i 1.-divisjon

Start-ving Aron Sigurdarson er en av tre nominerte til årets spiller i 1.-divisjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er stolt av det. Jeg er fornøyd med sesongen jeg har hatt, men dette hadde ikke vært mulig uten laget, sier Aron Sigurdarson til Starts hjemmeside.

Han er en av tre nominerte til prisen som årets spiller i 1. divisjon. De to andre er Niklas Castro fra Aalesund, og Enric Vallès fra Sandefjord.

Les også Nytt kunstgress i Sørlandshallen utsatt: – Jeg trodde det var 1. april da jeg hørte det

Les også Dagens ordfører tok det første spadetaket i byggingen av Sør Arena. Nå mener han det er kommunens ansvar å hjelpe Start

Islendingen Sigurdarson har hatt en formidabel sesong og leverte 13 mål og 10 målgivende pasninger på de 29 kampene han spilte.

Prisen deles ut på Fotballfesten 2. desember.

Det er også kommet nominasjoner i Eliteserien, til tross for at det er to runder igjen av den øverste divisjonen.

Årets spiller står mellom Håkon Evjen, Magnus Wolff Eikrem og Torgeir Børven, som er toppscorer i Eliteserien.

På kvinnesiden er ingen fra seriemester LSK Kvinner nominert.

Sandvikens Kennya Cordner, Røas Synne Jensen eller Sherida Spitse fra VIF blir årets spiller i Toppserien.