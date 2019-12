Aron Sigurdarson velger belgisk fotball fremfor eliteseriespill i 2020. Foto: ASTRID PEDERSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Sigurdarson klar for utenlandsk klubb

Aron Sigurdarson er klar for belgisk fotball.

Islendingen signerte mandag for den tradisjonsrike belgiske klubben Royale Union Saint-Gilloise. Det melder Start på sitt nettsted.

Klubben har elleve seriemesterskap i Belgia, og spiller til daglig på nivå to i Belgia.

Nå skal Sigurdarson hjelpe dem opp igjen. Starts sportslige leder, Tor-Kristian Karlsen, forteller at det har vært interesse for islendingen en god stund. Start skal blant annet ha takket nei til tilbud i sommer.

– Aron har vært lojal og gitt alt for å hjelpe klubben til opprykk, men vi føler det var fair å la ham få denne sjansen nå. For oss er det også en fjær i hatten at utenlandske klubber er interessert i våre spillere, spesielt etter at vi har spilt i OBOS-ligaen dette året, sier Karlsen til Starts nettsted.

Bidro kraftig til opprykket

Sigurdarson kom til Start fra Tromsø før 2018-sesongen. Han ble ikke noen umiddelbar suksess. Etter sin første sesong i Kristiansand, fikk han faktisk beskjed om at han kunne finne seg ny klubb – hvis han ønsket.

Det gjorde han ikke. Han lot seg motivere av utfordringen og trente ekstra hardt. Det ga resultater.

Denne sesongen har 26-åringen vært en svært viktig del av opprykket til Eliteserien. Vingen hadde hele 13 mål og like mange målgivende i 1. divisjon. Hans to scoringer i den første playoffkampen mot Lillestrøm var også svært utslagsgivende for at opprykket ble sikret.

Sigurdarson var også nominert til «årets spiller» i 1. divisjon i år - en pris som ble vunnet av Aalesunds Niklas Castro.

– Aron er en signalspiller for resten av laget. Selv i sine tøffe perioder har han jobbet hardt. Det handler bare om å gi ham tillit og selvtillit til å vise sine ferdigheter. Vi visste alle hvor god han var, sa trener Joey Hardarson like før det utrolige comebacket mot LSK.

