ØIF-tap mot bunnlaget

ØIF Arendal tapte søndag 30-33 hjemme mot tabelljumbo Sandefjord.

Olaf Richter Hoffstad måtte nøye seg med tre mål da hans ØIF Arendal gikk på et sjelden hjemmetap i Sør Amfi. Foto: May Elin Aunli (arkivfoto)

ARENDAL: ØIF-trener Marinko Kurtovic sa før kampstart at dagens kamp kunne være livsfarlig dersom hjemmelaget ikke var 100 prosent på fra start, og kampen utviklet seg akkurat slik som Kurtovic spådde.

For vertene fikk ikke tempoet i ballen som de ønsket. Hvalfangerne fra Sandefjord fikk også satt samtlige av sine tidlige sjanser. Det første kvarteret var jevnt, men Sandefjord var det førende laget. Men så begynte gjestene å bomme, og det en del også. For med mange skudd utenfor, sank nok selvtilliten til Sandefjord noe. Dessverre var ØIF Arendal også i en blindgate og stanget i muren. En grei oppsummering på de første 15 minuttene kan defineres ved å si: mye tekniske feil begge veier.

Mange bom

Rotet skulle fortsette i 2. halvdel av 1. omgang også. For nå skulle gjestene begynne å treffe, mens ØIF Arendal fortsatte å stange. Dette ga gjestene en liten luke på fire mål.

Marinko Kurtovic hadde sett nok og la time out-kortet på bordet. Dessverre skulle ikke det vise seg å hjelpe for tekniske feil, bom på 100-prosentsjanser og «stang ut» i høyeste grad skulle fortsette å prege ØIF Arendal.

Etter en omgang som neppe går inn i historiebøkene, gikk lagene til pause på stillingen 11-17.

Marerittet skulle fortsette de første minuttene av 2 omgang, men så tok Sondre Paulen tak. Han scoret på den ene og på den andre, og luken krympet sakte, men sikkert ØIF Arendals vei.

Utlignet

Midtveis i 2 omgang var ledelsen til gjestene krympet til tre mål, og nervøsiteten begynte å spre seg hos bortelaget.

På tiden 26.44 var det gjort. ØIF Arendal hadde utlignet til 29-29. Men så skulle det begynne å gå feil vei igjen, for plutselig fikk ØIF Arendal noen tekniske feil og Sandefjord fikk en ny tomålsledelse med få minutter igjen.

– Ikke til stede

Stillingen ble til slutt 30-33. Gjestene reiste dermed hjem med to poeng i bagasjen, med sin første borteseier så langt i sesongen. Laget ligger imidlertid fortsatt sist i eliteserien, mens ØIF Arendal ligger på andreplass, á poeng med serieleder Elverum, men med to kamper mer spilt.

– Vi tror nok at vi skal slå dette laget uten å være 100 prosent på, men vi ser jo at sånn er det ikke. Spesielt i første omgang hvor vi slipper inn for mange og scorer altfor få mål så er vi ikke til stede slik som vi burde. Det er veldig kjedelig, sier Kristian Berndtsson i ØIFs trenerteam.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal-Sandefjord 33–30 (11–17) Eliteserien håndball menn Sør Amfi, 100 tilskuere ØIF Arendal: Kristijan Jurisic, Josip Vidovic 2, Mario Matic 1, Richard Harry Marc Lindström, Kristian Rammel 1, Sondre Paulsen 10, Jørg William Fiala Gjermundnes, André Bergsholm Kristensen, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv 4, Olaf Richter Hoffstad 3, Hermann Gjekstad 2, Lars Haubro Jakobsen 1, Hermann Gabriel Ranneberg Vildalen 1, Fredrik Urquizo Venemyr, Sander Løvlie Simonsen 2. Toppscorer Sandefjord: André Pung Tuzov, 8 mål. Dommere: Erik Abrahamsen og Mads Myhrstad Utvisninger: ØIF Arenda 5x2 min, Sandefjord 3x2 min.