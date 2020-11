Tidligere Jerv-spiller til Arendal Fotball

Olav Hovstad (25) har signert for Arendal Fotball. Han har fortid i Jerv og Express og har også spilt collegefotball i USA.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Olav Hovstad (t.h.) og Arendal Fotballtrener Roger Risholt. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: Den venstrebeinte midtstopperen fra Grimstad slutter seg til Arendal-stallen fra og med nyttår. Han er motivert for å ta nye steg som fotballspiller og er derfor glad for å ha fått muligheten i Arendal. Han er nok en lokal spiller som trener Roger Risholt har fulgt over tid, og som han har tro på at vil passe godt inn i neste sesongs utgave av Arendal-laget.

– Han er en tøff midtstopper som også har riktig mentalitet og konkurranseinstinkt, mener Risholt og fortsetter:

– Han har en god pasningsfot og han kan fortsatt utvikle seg videre. Vi har vært opptatt av å få inn flere spillere med lokal tilhørighet, men samtidig må det være spillere som er gode nok og forstår hva som forventes av dem. Olav innfrir disse kravene, fastslår Roger Risholt.

Tross at Hovstad har spilt mange år i Jerv, så har han ingen betenkeligheter med å ta på seg den helhvite drakten:

– Dersom du hadde sagt til meg for fem år siden at jeg kom til å signere for Arendal, så hadde jeg kanskje tvilt på om det kom til å skje. Men nå føles det helt riktig, og jeg er glad for at jeg får denne muligheten.

Roger Risholt slår fast at trenerteamet fortsatt jobber med å sette sammen A-stallen for 2021.

– Vi har god dialog med mange av spillerne som er på utgående kontrakt nå, samtidig som vi også har avklart at det ikke er alle spillerne i dagens A-stall som passer inn i planene våre framover. Olav er blant de lokale spillerne vi mener vil ta nivået umiddelbart, og vi må også neste sesong styrke stallen med spillere utenfra. Men det er veldig viktig for oss at vi har en lokal stamme i A-stallen, og det er fortsatt mulig at vi kan få plass til enda et par spennende spillere fra lokalfotballen. Vi skal ha en god miks av lokal tilhørighet, rutine, talent og erfaring fra toppfotball når vi setter den endelige stallen. Det vil ta litt tid før alle brikker faller på plass, men utgangspunktet for å bygge en slagkraftig A-stall ser veldig lovende ut, mener Roger Risholt.

Arendal Fotball spiller årets siste seriekamp borte mot Vard Haugesund lørdag og vil uansett utfall ende på femteplass i 2. divisjons avdeling 2.