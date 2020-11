En lengre og hardere Søgne Morothon

For 29. gang arrangerte Søgne Skiklubb og Søgne Friidrett Morothon. Lørdagens løp var både lengre og hardere enn vanlig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var Reidar Heivoll (t.v.) som sørget for at arrangøren la inn en to kilometer motbakke og to kilometer tekniske utforbakker på slutten av Søgne Morothon. Her er han sammen med Joar Nilsen Lohne. Foto: Laila Endresen Skjulestad

Brukergenerert innhold

Håkon Lohne Søgne Morothon

KRISTIANSAND: Det var lenge tvil om det i det hele tatt lot seg gjøre å avvikle det tradisjonsrike løpet gjennom Søgnes skoger. Koronasituasjonen, flytting av stadion og anleggsarbeider i Hellersdalen så lenge ut til å true en gjennomføring.

På det tidspunktet avgjørelsen om løp ble tatt, var retningslinjene fra FHI klare. Ikke tillatt å samle mer enn 200 mennesker. Det var et greit utgangspunkt og siden det er langløypa som er hjertet i arrangementet, ble det raskt bestemt at det var den distansen som skulle gjennomføres.

Løpet har i over 20 år hatt individuell start. Derfor var det naturlig å gjeninnføre den ordningen både med tanke på smittevern, men også for å hedre de gamle tradisjonene.

Spriten fløyt i start- og målområdet. Dette var kun smitteverntiltak, selv om enkelte ville ha det til at også det var i tråd med tradisjonene.

Intervall- og puljestart

Det var de 50 raskeste som ble sendt ut i intervallstart. Resten ble sendt ut i puljer på 25 løpere.

Selv om det fra offisielt hold ble hevdet at det var anleggsarbeidene som var til hinder for den vanlige løypa, er det en sannhet med visse modifikasjoner. Det ble nemlig tidlig klart at det var uproblematisk å løpe gjennom anleggsområdet.

Det var faktisk den 65 år gamle Reidar Heivoll, o-kongen fra Songdalen, som sørget for at arrangøren til slutt landet på at man måtte legge om løypa. Reidar uttalte etter løpet i 2019 at løypa hadde blitt vel enkel etter at Søgne kommune hadde gjennomført noen mindre tilretteleggingstiltak med grusing og klopping.

Søgne Morothon stiller krav til seg selv om å være Sørlandets desidert tøffeste terrengløp og når en løper på 65 år antyder at løypa var blitt noe soft, var det ikke annet å gjøre enn å legge inn to kilometer motbakke og to kilometer teknisk utforbakker på slutten av løpet.

Nyheten om forlenget løype så ut til å bli godt tatt imot av deltakerne. I alle fall så arrangementet lenge ut til å bli fulltegnet, men regjeringen valgte å komme med nye restriksjoner torsdag formiddag. Noe som bidro til usikkerhet både for arrangøren og deltakere. Nye sterkere smitteverntiltak ble iverksatt, og deltakerlista ble snudd, slik at de sterkeste løperne løp først. Dette for å minimere behovet for forbipasseringer underveis. Totalt var det 166 løpere som la ut fra start lørdag formiddag. Til tross for om lag 20 avmeldinger siste døgnet, ble det ny rekord for antall deltakere i langløypa.

Verdige vinnere

Kvinneklassen ble vunnet av Ingrid Ukkelberg fra Marnardal med Siren Amelia Seiler fra Kristiansand Løpeklubb på andreplass. Tredjeplassen gikk til Bjørg Kari Haugland, Nikkelberg B.I.L.

– Jeg merket godt at løpet i år var lengre og brattere enn tidligere. Vel i mål etter en hard tur var spenningen stor om hva min tid holdt til. Den holdt ikke til å slå sønnen min, som slo meg med omkring tre minutter. Så nok en gang i år må jeg se meg slått av en målrettet 15-åring. Men den holdt til seier til kvinneklassen. Så alt i alt var det et tipp topp løp og jeg gleder meg til neste år, sier Ingrid Ukkelberg.

Ingrid Ukkelberg fra Marnardal vant kvinneklassen med tiden 2.04,10 timer. Foto: Harald Sørbye

I herreklassen var det Andreas Penne Nygård fra GTI Friidrettsklubb som vant. Han startet 30 sekunder bak Lars Aanensen og etter et magedrag opp de første motbakkene var han hakk i hæl på Aanensen. De to hadde et durabelig oppgjør og først da det gjensto to kilometer, falt avgjørelsen. Penne viste seg å være rasket i de tekniske utforbakkene ned mot mål og kunne strekke armene i været for sin andre seier i Morothon. 1.45,49 på 21,8 km og om lag 850 høydemeter er til å få gåsehud av. Det er rett og slett stor idrett av læreren fra Jæren. Anders Tveit fra Birkenes tok en solid 3. plass.

Roste løypa

– Det var et utrolig hardt og kjekt løp. Det hardeste jeg har løpt på noen år. Jeg tok igjen Lars Aanensen etter tre-fire kilometer og lå i ryggen på ham stort sett resten av løpet, selv om jeg holdt på å falle av flere ganger. Heldigvis holdt det helt inn i ei meget utfordrende løype både teknisk og fysisk, sier Andreas Penne Nygård.

Andreas Penne Nygård fra GTI Friidrettsklubb vant herreklassen med tiden 1.45,49 timer. Foto: Harald Sørbye

Verdt å nevne er Martin Ukkelberg Sløgedal fra Øyslebø og Sondre Sangvik Nilsen. Begge er kun 15 år og løp inn på henholdsvis 2.01.32 og 2.07.58.

Neste år er det 30-årsjubileum. Da er vi forhåpentligvis tilbake i normalt gjenge. Bortsett fra løypa, da. Den har kommet for å bli!

Se resultatene her