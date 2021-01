Agder-spillere gleder seg til NM

Her er guttene og jentene som skal representere Agder i årets NM for regionlag i volleyball.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Agders G16-spillere på siste bruttosamling. Bak fra venstre: Patrick Gundersen, Torjus Bjørnestad Beckmann, trener Alexandre Peres, Filip Beckmann Fredvik, Eivind, Andreas, Brage, Lars, Eivind Omland, Even Stray Aas, Elias Teodor Reme, Tobias Pedersen og trener Nils Gunnar Ringøen. Foran fra venstre: Sohor Meas, Omran Sharifi, Børge Undheim og Johannes Ringøen. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Eva Øfstaas Norges Volleyballforbund

AGDER: – Det er en spennende gjeng jeg har fått vært med å trene nå i høst. Mange gutter med godt potensial, og jeg gleder meg allerede til neste samling, sier Nils Gunnar Ringøen.

Sammen med Alexandre Peres er han trener for de 12 guttene som skal representere Agder i NM for regionlag. Mesterskapet er flyttet fra februar til siste halvdel av april (sannsynligvis helgen 16.-18. april) i håp om at arrangementet kan gjennomføres på vanlig måte.

– Jeg håper vi klarer å forbedre oss godt nok slik at vi kan spille opp mot vårt aller beste i NM. Om vi får til det, håper jeg på å se guttene på pallen, sier Nils Gunnar Ringøen.

Her er de 12 uttatte guttene til region-NM. Foto: Skjermdump

På jentesiden har trenerne Vilde Fosseli og Sondre Finne tatt ut disse 12 spillerne:

Her er de 12 uttatte jentene til region-NM. Foto: Skjermdump

– I år har det vært rekordmange klubber representert på de regionale åpne samlingene, med utøvere i alderen 12–16 år fra Mandal, Lauvåsen, Vigør, Søgne og KSK, opplyser Vilde Fosseli og utdyper:

– I slutten av 2020 tok vi ut en tropp med 12 jenter, som vi ser veldig fram til å trene med når det blir mulig. Dette er ivrige og flinke jenter, som vi har stor tro på. Ettersom alle fjorårets mesterskap ble avlyst, er det vanskelig å sammenligne oss med andre lag. Men jentene viser et høyt nivå, og flere av dem er med på landslagssamlinger. Jeg tenker at en av våre store fordeler i år må være at laget vårt er så pass jevnt. Så det hadde jo vært gøy med pallplass i NM!

Agders J16-spillere på siste bruttosamling. Bak fra venstre: Ella Othilie Kvaafjord, Erle Askeland, Ingrid Ekeland, Hanna Visnes, Erle Lønnfoss, Selma Visnes, Lisa Kleivane, Tale Adine Fosseli, Selina Josefsen, Pernille Skarpeid Høyrem og Julie Kjetså. Fra venstre foran: Marie Hansen Håland (Mandal VBK), Linnea Crogh Vestbø (Lauvåsen Idrettsforening), Bianka Jerkovic Finnsæther (Lauvåsen Idrettsforening), Tomine Beckmann og Olivia Reisvaag Johannessen. Alle spillerne er fra Kristiansand Sandvolleyballklubb, utenom dem som har klubben sin nevnt i parentes bak navnet. Foto: Privat