Evjedøl yppet seg i Talentracet

Magnus Simonsen gjorde det best blant de mange NMK Kvinesdal-førerne i helgas bilcross-stevne.

Magnus Simonsen er fra Evje og Hornnes og kjører for NMK Kvinesdal. I sin oransje Corsa kjørte han inn til femteplass i A-finalen i Talentracet. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Anne Beth Mål Arntzen, NMK Kvinesdal

SKIEN: Etter en annerledes og avkortet sesong syntes flere av NMK Kvinesdals medlemmer at det var godt å komme seg på bilcrossløp igjen. Med sjåfører i samtlige klasser var klubben godt representert med gutter, damer og menn både fra Kvinesdal og Evje/Hornnes. I helgen gikk Talentracet av stabelen på Grenland Motorsportsenter i Skien.

Fredagen gikk til treningsrunder, lørdag ble de tre første kvalifiseringsrundene kjørt før helgen ble avsluttet med fjerdeomgang og finaler på søndag.

Den raskeste representanten fra NMK Kvinesdal var utvilsomt Magnus Simonsen, som i seniorklassen kjørte en liten, knall oransje Opel Corsa. Simonsen sier selv at det var mye som klaffet denne helgen og at det kanskje ble litt for mye satsing i finalen. For med en andreplass og tre påfølgende heatseiere var han den eneste av klubbens medlemmer som kvalifiserte direkte til A-finalen med 37 poeng. Simonsen var femtemann i mål og fikk med det en femteplass i årets talentrace.

Måtte bryte

I juniorklassen kjørte Odin Løland og Alexander Kallhovd mot 33 andre sjåfører. Førsteomgang ble brutt for Alexander da bensinpumpen takket for seg. I andreomgang ble det en tredjeplass etterfulgt av en fjerdeplass. I søndagens fjerdeomgang lå Kallhovd godt an til en andreplass, men måtte bryte grunnet knekt ratt-nav. Totalt ble det åtte poeng på den unge horndølen, noe som dessverre ikke holdt til finalekjøring. Kallhovd fikk med det 31. plass.

Juniorsjåføren Alexander Kallhovd på to hjul over curbsen med kurs mot første sving. Foto: Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Klubbkamerat Odin Løland sanket totalt 14 poeng i lørdagens innledende omganger. I søndagens fjerdeomgang fikk han det fryktede ”svartflagget” som straff for direkte påkjørsel, og det ble med de 14 poengene. Det holdt dessverre ikke til finalekjøring for den unge kvindølen.

Odin Løland stilte nok en gang med godbilen ”konebilen”. Foto: Foto: Anne Beth Mål Arntzen

I dameklassen stilte fjorårets vinner – Hilde Follaug – til start sammen med 13 andre damer, for å forsvare tittelen. I førsteomgang ledet hun suverent inntil bensinpumpen takket for seg og Follaug måtte taues av banen. Deretter fulgte en heatseier og ekstrapoeng for tredje bestetid. I tredjeomgang ble hun nummer to, før en ny nedtur vanket i fjerdeomgang med sisteplass. Likevel var det nok poeng til en B-finale.

Follaug kjørte en god finale og vant denne, men gleden var kortvarig – hun fikk også det svarte flagget og ble diskvalifisert fra finalen grunnet en forbikjøring i en gulflaggsone. Det ble dermed en 11. plass på fjorårsvinneren i dameklassen.

Hilde Follaug (til venstre med startnummer 317) i en fin forbikjøring under lørdagens tredjeomgang. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Små marginer

I seniorklassen var det 61 sjåfører som stilte til start. Frode Kallhovd skulle vært ute i et av de første heatene, men bilen ville ikke starte og siden han ikke fikk utsette heatet, ble det lite poeng å hente. I andreomgangen kjørte Kallhovd inn til en femteplass, etterfulgt av en tredjeplass og en andreplass. 14 poeng kvalifiserte ikke til finalekjøring og BMW-føreren fikk med det en 36. plass.

Den rutinerte BMW-føreren Frode Kallhovd fikk det ikke helt til denne helgen. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Bedre gikk det for Anders Bjærum som fortalte at bilen funket greit, og at det var et par ting som gjorde at det gikk i hans favør – og noen andre veien – sånn som det er i bilcross. Bjærum sanket 22 poeng med en tredjeplass, to andreplasser og en fjerdeplass. Med det sto han i sistespor i D-finalen, hvor han kjørte inn til en andreplass og 17. plass totalt.

Anders Bjærum mente at mye gikk i hans favør denne helgen. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Simen Narvestad begynte med en tredjeplass etterfulgt av en førsteplass, en femteplass og en fjerdeplass. Narvestad hadde problemer med servoen og motorfestene gjennom store deler av løpet, men med 20 poeng kvalifiserte han til en E-finale, hvor han kom inn som sistemann med en sliten bil. Narvestad fikk med det 25. plassen i seniorklassen.

Det ble litt mer skruing og krøll enn Simen Narvestad kanskje hadde sett for seg denne helgen. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Klubbkamerat Markus Solberg kjørte inn til to førsteplasser og to andreplasser i de innledende omgangene, noe som resulterte i 34 poeng og en plass i B-finalen. Det var platekontakt og sammenstøt allerede ut starten, så den var tøff og Solberg kjørte inn til en femteplass og fikk med det en tiendeplass totalt.

Markus Solberg (nærmest) var godt fornøyd med helgens prestasjoner. Foto: Anne Beth Mål Arntzen