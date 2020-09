Høydramatisk da Fløy tapte

Fløy tapte 0-1 hjemme mot Egersund lørdag. Bortelagets scoring var omdiskutert.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fløys Mathias Grundetjern rager høyest i denne duellen på Arkicon Arena. Foto: Svein Grundetjern

Brukergenerert innhold

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Fløy-keeper Ante Knezovic så ut til å redde en heading fra Alexander Dang som gikk på innsiden at stolpen i det 78. minutt, men assistentdommeren markerte for scoring til store protester. Fløys Matej Dekovic fikk sitt andre gule kort for munnbruk etter situasjonen, og ble dermed utvist. Matej spilte for øvrig en meget solid kamp.

Det ble en underholdende 1. omgang der begge lag spilte seg til store sjanser, men der Fløy hadde det spillemessige overtaket. Anført av en glimrende Mathias Grundetjern fikk Fløy kontroll på midtbanen, og både André Richstad og Christoffer Myhre fikk store sjanser. André fintet seg til en meget stor sjanse der skuddet med venstrefoten traff stolpen, mens Christoffer var nære på scoring etter klabb og babb i feltet. Egersunds hadde også store sjanser der Ante Knezovic og Matej Dekovic var redende engler.

I 2. omgang hadde Egersunds lenge det spillemessige initiativet uten at de spilte seg til mange store sjanser. Fløy slet litt med pasningsspillet i denne perioden, og fikk flere brudd mot seg. En gang måtte Ante parere et skudd fra skrått hold.

Så kom den omdiskuterte situasjon som avgjorde kampen. Etter dette hadde Egersunds først en farlig sjanse der målscorer Dang skjøt like utenfor før Fløy satte inn en sluttspurt med ti mann på banen. Først holdt Egersund-keeper på å bokse ballen i eget mål, før den samme keeperen hadde en fin redning på et Dardan Dreshaj-frispark. Helt mot slutten fikk Fløy en stor sjanse etter frispark, men det ville seg ikke denne lørdagen.

Fløy-trener Nikola Trajkovic var naturlig nok en skuffet mann etter kampen. Men han berømmet spillerne for innsatsen og var spesielt fornøyd med 1. omgang.

Kampen var meget viktig for begge både med hensyn til å holde følge med lederlaget Bryne og sikre seg plass i sluttspillet om opprykk til 1. divisjon. Fløy og Egersund ligger henholdsvis på 4.- og 3. plass, begge sju poeng bak Bryne. Egersund er i praksis klar for sluttspill om opprykk med sin gode målforskjell, mens Fløy helst må ha poeng i siste kamp mot Nardo i Trondheim. Den kampen går uten Matej Dekovic og Dardan Dreshaj som fikk sitt fjerde gule kort. Sju lag går videre til sluttspill om opprykk.

Fakta Kampfakta Fløy-Egersund 0-1 (0-0) 2. divisjon avd. 2 Målscorer: Alexander Dang (78) Dommer: Herman Leiulfsrud Aas, Fossum IK-fotball Rødt kort: Dekovic, Fløy. Gule kort: Dreshaj, Thorsen for Fløy, Markovic og Dang for EIK Fløy: Ante Knezovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Matej Dekovic, Mats Holt. Kaj-Stian Pedersen Apeland, Tobias Henanger (Arent-Emil Klaussen Hauge 67. min) Mathias Grundetjern, Andre Rosmer Richstad, Ole Fredrik Thorsen (Sebastian Fredriksen 54. min) Christoffer Myhre (Brian Stangnes Kjeldsberg 86. min) og Kristian Strømland Lien (Dardan Dreshaj 54. min)