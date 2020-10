Drømmestart holdt ikke til Arendal-seier

Selv om Conrad Wallem scoret etter tre minutter, måtte Arendal nøye seg med uavgjort i lørdagens seriekamp mot Egersund.

Conrad Wallem headet inn 1-0 til hjemmelaget på Norac stadion. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball (arkivfoto)

ARENDAL: Etter seks minutter hadde både Arendal og Egersund scoret mål. Men det ble ingen målfest på Norac stadion, for oppgjøret endte 1-1.

Vertene kom absolutt best i gang, da Stian Michalsen gjorde et fantastisk forarbeid. Han driblet seg fri på høyrekanten, slo et meget godt innlegg inn foran mål og der timet Conrad Wallem alt til perfeksjon: Fra kort hold kunne han sette hodet til ballen og gi Arendal ledelsen.

Da var det gått bare tre minutter på Norac stadion. Drømmestart.

Men det varte ikke lenge. Dessverre.

Kjapp utligning

Bare et par minutter seinere var det bortelagets tur. Noen gode offensive løp. Litt flaks. Og en meget god avslutning fra Alexander Dang. Det var alt som skulle til. Før stadionuret passerte seks minutter, så sto det 1-1.

Litt surt. Men ikke nok til å dempe entusiasmen, innsatsen, viljen - og ferdighetene - til hjemmelaget.

Skader

Arendal holdt tak i kampen utover omgangen. Stadig bedre. Stadig flere sjanser. Og selv om en av de større sjansene endte med at Fabian Ness måtte bæres ut på båre med en lårskade, og Kim Kvaalen samtidig måtte gå av banen etter snaue 25 minutter med en vridning i ankelen, så fortsatte Arendal å kjøre kampen. Helt til pause. Jakob Rasmussen kom inn sentralt på midtbanen og strødde pasninger fra sin dype, sentrale posisjon. Håvard Meinseth kom inn på kanten. Og han løp. Og løp. På alt. Hele tiden.

Arendal dominerte banespillet. Arendal produserte sjanser. Arendal spilte hovedrollen. Men scoret ikke flere mål.

Så gikk lagene til pause. Med én scoring hver.

Bortelaget bedre

Etter sidebyttet endret kampen karakter. Egersund løp litt mer. De var litt tøffere i duellene. Litt raskere på andreballene. Litt bedre til å gjenvinne ballen. Og de overtok banespillet. Arendal mistet for mange baller på vei framover. Kontrollen som hjemmelaget hadde før pause, var på langt nær like god lenger. Så bortelaget begynte å produsere sjanser. Noen åpenbare. Og andre som ble avverget før de ble ordentlig farlige. Fordi de fem bakerste hos Arendal storspilte. De duellerte. Løp opp. Headet. Kjempet. Taklet. Og orket.

En av dem som ga absolutt alt var Magnus Nørby Madsen på høyrebacken. Som også gjorde alt han kunne og orket framover i banen. Helt til han gikk ned for telling. Typisk nok midt inne på banehalvdelen til Egersund. Etter et offensivt løp da stadionuret viste at det var gått 67 minutter. Magnus måtte bæres av banen på båre. Og ble kjørt rett til legevakta for en sjekk, mens Ilir Kukleci kom inn.

Ville mest til slutt

Mot slutten av kampen var det faktisk Arendal som ville - og kunne - mest. I løpet av de fem overtidsminuttene klarte hjemmelaget å legge press på Egersund. Det resulterte blant annet i farlige dødballer. Og en etter vår mening åpenbar hands innenfor Egersunds 16-meter. Men hands teller ikke - når ingen i dommertrioen ser det. Slik er livet uten VAR.

Og slik endte det 1-1 på Norac stadion. Etter 15 kamper ligger Arendal på femteplass med 25 poeng. Bryne topper 2. divisjon avdeling 2 med 34 poeng.

Fakta Kampfakta Arendal Fotball-Egersunds IK 1–1 (1–1) 2. divisjon menn avd. 2 Norac stadion, 365 tilskuere 1-0: Conrad Wallem (3) 1-1: Alexander Dang (6) Arendal: Leopold Wahlstedt - Magnus Nørby Madsen (Ilir Kukleci fra 67.), Peter Reinhardsen, Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen - Peder Nersveen, Kim Kvaalen (Jakob Rasmussen fra 27.), Conrad Wallem - Stian Michalsen (Kristian Eriksen fra 79.), Fabian Stensrud Ness (Håvard Meinseth fra 27.), Omar el Ghaouti (Tobias Arndal fra 79.) Dommer: Harald Magnus Børresen, Helgerød IL Gult kort: Arendal: Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen, Conrad Wallem, Jakob Rasmussen. Egersund: Adi Markovic, Ermal Hajdari Se full kampfakta her