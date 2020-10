Vant sekundstrid i høyt tempo

Det ble levert mange gode tider da Søgne Cyckleklubb arrangerte åpent klubbmesterskap i 10 km tempo.

Hans Martin Aamodt var raskeste Søgne-syklist og ble nummer seks totalt. Foto: Terje Nodeland

Tim Hope Søgne Cykleklubb

Tempo innebærer at syklistene starter alene med ett minutts mellomrom og det er tiden i mål som avgjør hvem som vinner.

Rittet gikk sist tirsdag fra Søgne gamle kirke langs Søgneveien og Toftelandsveien til vending like før Volleberg. Dette er en god trasé for tempo med lange åpne strekk og lite biltrafikk. Selv om de første hundre meterne opp forbi Søgne VGS suger mer krefter fra beina enn en tror, og disponering av krefter er viktig for å unngå å sprekke i siste bakke like før mål på returen, fikk syklistene god fart på hjulene med lite vind og bare lett yr helt mot slutten av arrangementet.

Oddvin Larsen Foto: Terje Nodeland

SCK er en sykkelklubb med gode ritt-tradisjoner i Søgne og har arrangert Søgne Grand Prix (fellesstart), Hellersdalen Classic (terreng) i tillegg til årlig åpent tempo. Til tross for mange medlemmer i SCK, og flere ukentlige treningsturer var klubbdeltakelsen dette året imidlertid lavere enn forventet. Desto hyggeligere var det med oppmøte av syklister fra andre klubber.

Lund-syklist vant

Vinneren i åpen klasse 2020 ble Trond Liene Vabo fra Lund CK med en tid på 13:37 (snitt på ca. 44 km/t), som kanskje er en av de raskeste tidene som er registrert i SCKs klubbtempo. Han var hele 39 sek foran Christian Wulff fra Kristiansand CK som kom inn til en 2. plass på 14:16. Christian uttalte at det hadde gått raskere enn han trodde før start og han var dessuten en av de få som syklet hjemmefra til rittstart. Bjørn Notto Eppeland fra Dølemo IL var fem sekunder bak med 14:21 men det holdt akkurat til 3. plass, for han var bare ett sekund foran Niklas Halvorsen fra KCK som måtte ta til takke med 4. plass.

Arvid Borø kom på andreplass i selve klubbmesterskapet. Foto: Terje Nodeland

For vertskapet SCK ble det et også sekundoppgjør. I kampen om førsteplassen i klubbmesterskapet tok styrets nestleder Hans Martin Aamodt gullet med tiden 14:37 (6. plass sammenlagt) med bare ett sekund foran klubbformann Arvid Borø og med Kjell Ove Furuseth på 3. plass med 15:37 (10. plass sammenlagt). SCK-veteran Oddvin Larsen (65) imponerte igjen med en 11. plass denne gangen med tiden 15:50 (som utgjør et snitt på om lag 37 km/t).

Arne Thomas Nygård Foto: Terje Nodeland

KCK-syklist imponerte

Dameklassen ble vunnet klart av Ane Iversen med 14:32 (som holdt til en 5. plass sammenlagt). SCK klubbmester i dameklassen ble Lise Pettersen med tiden 17:12. Etter at alle ryttere var kommet i mål ble det premieutdeling, og alle fikk fylt opp energilagre med varme pølser fra grillene og store stykker saftig gulrotkake med dobbel glasur.

Ane Iversen fra KCK var raskeste kvinnelige syklist. Foto: Terje Nodeland

SCK vil benytte anledningen til å takke de som deltok, og spesielt Statens vegvesen og entreprenørene som bygger motorvei ved vending der veibanen ble godt feid for grus og sand slik at SCKs åpent klubbesterskap 2020 lot seg gjennomføre. Etter en mager ritt-sesong pga. korona ble dette en fin avslutning av sesongen for mange og en god start på vintertreningen.

Lise Pettersen var raskeste Søgne-syklist i kvinneklassen Foto: Terje Nodeland