KSA-svømmer klarte landslagskravet

Birk Lee Johansen (18) svømte lørdag 800 meter fri på 7.59,23 minutter, som er under kravet til seniorlandslaget på distansen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Birk Lee Johansen fra Kristiansand svømmeallianse var lørdag første sørlending under åtte minutter på 800 meter fri. Foto: Privat

John Heddeland KSA

Tiden er solid kretsrekord i Agder, da hans tidligere rekord var på 8.10 minutter. Birks tid er den fjerde beste i Norge de siste fem årene på 800 meter fri.

Han har hatt en flott utvikling de siste to årene. I 2018 klarte han knapt kravet til å være med i junior-NM. Det kjedeligste Birk vet er rolige treninger. Det skal helst være full fart hele tiden. Det var synd at senior-NM for fem uker siden ble avlyst, men han bestemte seg for å gyve på med tre knallharde uker treningsmessig. De siste ukene har vært noe roligere med fokus på teknikk og overskudd.

Etter lørdagens kretsrekord har også landslagssjefen sendt gratulasjoner. Å spå hvor langt Birk kan nå, tror jeg ikke jeg skal begi meg ut på. Men hvorfor skal framgangen stoppe? Han må bare trene mer og enda hardere.

Her heies Birk fram mot kretsrekord i lørdagens klubbkamp i Aquarama, som var årets siste stevne. Foto: Privat

Birk oppsummerer her hvordan koronaåret 2020 har vært sportslig for ham:

– Det har vært tøft å holde motivasjonen oppe, men jeg har klart det ganske bra. Jeg var i kjempebra form helga før NM, så det var kjipt at det mesterskapet ble avlyst. Likevel var jeg nesten tilbake på det nivået nå på lørdagens 800 meter. Nå ser jeg framover til stevner i Bergen og Stockholm og håper de blir gjennomført. Jeg gleder meg også masse til langbanesesongen, siden jeg ikke har fått svømt noe særlig langbane etter at jeg tok steget til juniorlandslaget.