Vennesla-bosatte Julie Rafoss (26), som jobber som personlig trener, har skrevet dette innlegget. Privat

«Maskinmodus» – vit når du skal kjøre på og når du bør roe ned

Det krever øvelse å vite hvor grensen går og når man bør ta en pust i bakken. Spesielt når prestasjon og måloppnåelse er som en rus.

Brukergenerert innhold

Julie Rafoss Personlig trener

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

«Maskinmodus»: Når vi kjører på, setter opp en plan og utfører alt vi skal gjøre. Leverer på alle punkter og presterer gjerne litt over evne og på flere arenaer på samme tid. Avslapping og avkobling blir nedprioritert og handling og effektivitet står i fokus.

Dette er et kjent fenomen for mange. Man har høye krav til seg selv og egen prestasjon. Yteevnen blir foret av lysten til å gjøre det bra. Hele tiden.

Når skal man skru det på, og når er det best å skru det av?

Jeg kjenner meg godt igjen i dette og har jevnt over veldig høye krav til meg selv. Jeg elsker å komme i havn med mål jeg setter meg, og det gir meg en enormt god følelse å «levere varene». Det krever øvelse å vite hvor grensen går og når man bør ta en pust i bakken. Spesielt når prestasjon og måloppnåelse er som en rus.

Fallgruven er at man føler seg elendig når kropp og hode plutselig sier stopp og man ikke lenger kan kjøre på høygir.

Av naturlige årsaker vil ett eller annet begynne å skrante når vi presser oss selv for hardt for lenge. Det er ikke slik at noen har 50 prosent å gi mens andre har 300 prosent. Vi har alle 100 prosent, og yter vi over evne over tid, vil kroppen si ifra. Ut ifra egen erfaring har jeg laget en oversikt over faresignaler og når du bør lytte til dem.

Privat

SETT PÅ BREMSEN HVIS DU ...

... Begynner å sove dårlig.

Et tydelig tegn på stress er når det går utover søvnen. Sen innsovning eller hyppige oppvåkninger tyder på at kroppen er stresset.

... Reagerer sterkere på ting du normalt sett takler

Når begeret begynnere å bli fullt, har vi mindre overskudd til å takle dagligdagse utfordringer. Får du økt puls av at en sms tikker inn, eller blir du lynsint av at en sokk ligger utenfor skittentøykurven? Dette kan være tegn på at du må roe ned.

... Sliter med å slappe av

Fordi hodet er fullt av ting du tenker på at du skal få gjort. Det er viktig å kunne koble av og sette en tydelig avgrensning på når du skal prestere og når du skal slappe av. Rører du disse to sammen, er det på tide å sette av en konkret tid til å ikke gjøre noen ting.

... Begynner å glemme flere ting enn normalt og/eller sliter med å fokusere

Når vi er stresset (bevisst eller ubevisst), har hjernen begrenset kapasitet til å ta til seg informasjon. Det er på tide å frigjøre litt plass.

... Blir sint/frustrert når ting ikke går helt etter planen

Aggresjon er en «luksusvare», og er ikke nødvendig å kjenne på dersom man har god balanse i hverdagen. Blir du hissig når noe ikke går helt slik du hadde planlagt, er det på tide å ta ett skritt tilbake og se på løsninger. Livet skjer tross alt, og det bør vi ha ro nok til å takle uten å bli vippet av pinnen.

... Mister lysten og roen til å være sosial og/eller gjøre «uviktige» ting

Hvis du mister lysten til å gjøre hyggelige og «uviktige» ting fordi du er besatt av to-do-listen din, bør du absolutt sette på bremsen. Det å være sosial og koble av med ting man ikke nødvendigvis får «betalt» for, er uhyre viktig for å opprettholde god livskvalitet OG for å energi til (-og glede av) å prestere bedre når du først skal prestere.

Det kalles maskinmodus for en grunn. Maskin og menneske er to forskjellige ting. Maskinmodus er helt topp å være i over kortere perioder og når vi skal være effektive, men ikke over lengre tid!

Privat

Så når er maskinmodus riktig modus ...?

... Når du vet hvordan du skal skru det av og på!

Da er det helt ok å legge bort andre ting til fordel for fokusert arbeid mot et konkret mål til en viss tidsfrist eller innenfor en tidsramme. Målet er da naturlig avgrenset og strekker seg derfor ikke over en lengre periode. Ett eksempel er en arbeidsdag. Man går på jobb klokka 9 og er ferdig klokka 16. Da kan du ha fokus på å prestere, for å så koble av når du går fra jobb. Eller om du har et mål på trening, så setter du på maskinmodus når du går inn på gymmet, og skrur det av når du går ut.

Å kunne skru av er en genial egenskap som vil gi deg enormt mye bedre yteevne over tid, samtidig som du sørger for å ha det bra og ta vare på helsa din. Hva er vel bedre enn det?

Les flere innlegg av Julie Rafoss her