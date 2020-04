Mitt drømmelag: Morten Dokkedal

Morten Dokkedal (40) fra Søgne, som har spilt for sju sørlandsklubber, har satt opp sitt drømmelag i en 1-4-5-1-formasjon.

Morten Dokkedal (t.v.) som Vigør-spiller i en 3. divisjonskamp mot Christopher Macconnacher og Våg for anslagsvis 12 år siden. Foto: Fædrelandsvennen

Keeper: Olav Løge. Tidenes keeper på små mål. Vant Norway Cup som småguttespiller, men kjedet seg i mål og ville heller spille på banen. "Lauken" la opp tidlig, men vil for meg alltid bli husket som en klassekeeper av de sjeldne.

Høyre back: Stian Aaen. Han kommer inn som «kvoteflyktning», han hadde blitt så utrolig skuffa om han hadde blitt forbigått. Han er eneste spiller som noensinne har opptrådt i grønn bermudashorts i en 3. divisjonskamp, og legger merke til om draktnumrene står i 3D eller ikke.

Høyre midtstopper: Roger Simonsen. Mange spillere kom langt med vilje, Roger viste at man kom ganske langt med rent hat også.

Atle Roar Håland (t.h.), her som OB-spiller i dansk eliteserie i 2008. Foto: NTB Scanpix

Venstre midtstopper: Atle Roar Håland. En spiller som har til gode å tape i fire-mot-fire på trening. Altfor fotballklok til at det ble noe gøy å spille mot ham.

Venstre back: Per Christian Osmundsen. Sannsynligvis den eneste på Sørlandet som kunne score på utspark fra egen 5-meter uten at ballen touchet bakken. Skjøt så hardt at kroppen la inn protest stort sett hele karrieren. Var i tillegg den spilleren i verden som oftest pådro seg nesebrudd.

Høyre midtbane: Carlos Diaz. Sørlandets definitivt største tekniker gjennom tidene og selvskreven på mitt dreamteam, uansett divisjon. Fikk etter hvert finta si ut i VG, da han som landslagsspiller i futsal skulle lære hele Norge ei finte. Ble selvsagt Carlos-dragningen.

Høyre indreløper: Henrik Jørgensen. Den jeg har spilt med som har betydd mest for laget, en fantastisk spiller og en fantastisk mann. Muligens enda mer irriterende som motspiller, både verbalt og fysisk.

Yngve Martinsen la opp i 2013, etter å ha spilt størsteparten av karrieren i Fløy. Foto: Håvard Karlsen

Sentral midtbane: Yngve Martinsen. Veldig trygg fotballspiller som nesten aldri gjorde feil. Burde satset som back og blitt eliteseriespiller. Men først og fremst med på laget for sine enestående sosiale evner, og blir limet i dette laget som i alle andre grupper han er med i. Har i tillegg en sterk vokal.

Venstre indreløper: Ståle Stundal. Jeg spilte sammen med Ståle noen år i Våg. Er nok den personen jeg har kranglet mest med på fotballbanen. Ståle hater å tape som ingen annen, om det er trening, kamp, yatzy eller diskusjoner. Terningene i yatzy får virkelig kjørt seg hvis han taper. Utrolig fysikk, og var en meget bra stopper før han ga seg som 25-åring, Noe han har angret på siden.

Venstre midtbane: Espen Børufsen. Spilte i Våg da han kom opp på A-laget som ubeskreven 16-åring. Puttet ca. 100 mål på første trening og slo divisjonskollega Donn 4-1 nesten på egen hånd med speeden sin i hans første treningskamp, før vi kunne navnet hans.

Bjørn Vidar Gundersen (foran). I bakgrunnen fra venstre sees Søgne-spillerne Bendik Gundersen, Morten Dalene, Henrik Jørgensen, Aslak Johansen, Lasse Naglestad, Bjørn Erlend Kleiven og John Erling Langeland. Foto: Tore- André Baardsen

Spiss: Bjørn Vidar Gundersen. Kan ikke annet enn å beundre Søgnes svar på Romario. Å forbli en notorisk målscorer på Sørlandet i 25 år fortjener respekt. Var fram til han la opp, i en alder av ca. 60, hurtigere enn de fleste spillerne i 3. divisjon.

Kriterier for drømmelaget:

Jeg har lagt vekt på personlige følelser. Dette er kanskje ikke det beste laget jeg kunne satt på, men det er dette jeg sitter igjen med. Det er et «følelseslag».

Beste medspiller:

Det må bli Atle Roar Håland. Han var en utrolig lur spiller. Han hadde alt fysisk og var veldig seriøs.

Tøffeste motspiller?

Det var forferdelig å møte Jørgensen-tvillingene. Et mareritt. Og det gjorde vondt.

Største opplevelse på fotballbanen:



Vi kom til finalen i Drafn Cup som lillegutter. Det var stort. Vi var ute av Søgnes bygrenser helt alene og i en storby. Vi møtte et dansk lag i finalen, og selv om vi tapte, var det en opplevelse for livet. Vi fikk video fra kampen og den så vi sikkert 1000 ganger etterpå. Jeg ble også kåret til Søgnes beste spiller, og det er vel sikkert derfor jeg husker det. Jeg var lillegutt.

Flaueste øyeblikk på fotballbanen:

Jeg spilte i Våg sammen med Rikard Eriksen for noen år siden. Han hadde vært bort fra fotballen i noen måneder på grunn av en hodeskade og var endelig tilbake på trening igjen, helt rolig selvsagt. Midt i spilløkta var det tid for en pause, og alle skulle samles rundt treneren på sidelinja. Akkurat da kom en ball sprettende mot meg og av rein refleks brant jeg til alt jeg hadde, egentlig uten mål og mening, men jeg fikk god øs på ballen. Uheldigvis smalt den rett i bakhodet på Rikard, som igjen gikk rett i bakken og ble satt ut av spill enda en måned.

En morsom historie:



Da jeg nettopp hadde kommet på A-laget til Søgne, som 15-16-åring, var det en av gamlegutta som fikk gult eller rødt kort. Dommeren, som vi bare kjenner som Elvis fra Lyngdal, hadde noen gigantiske koteletter. Han som fikk kortet ble så sur at han tok tak i begge kotelettene til dommeren og skjelte ham ut.

Min egen plass på laget:

Det hadde blitt sentralt på midtbanen. Jeg hadde glidd perfekt inn i dette laget.

Foto: Privat

Morten Dokkedal

Yrke: Prosjektleder.

Født: 5. juni 1979.

Kubber som aktiv: Donn, Søgne, MK, Våg, Vigør, Tigerberget, Høllen.

Meritter: Opprykk til 1. divisjon med MK.

PS! Dette drømmelaget er en redigert versjon av det som først ble publisert i Kristiansand Avis 12. mai 2010.

