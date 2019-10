Fra venstre: Målvakt Odine Jensen og bakspillerne Martine Kårigstad Andersen og Laureta Veliqi. Privat

Våg snudde kampen og vant igjen

Våg lå under med tre mål til pause, men vant søndagens kamp mot Stavanger med 24–22 og har nå fire strake serieseire.

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

Stavanger er tippet som en av opprykkskandidatene i år, og dette var vår første bortekamp, så vi var spente. To tilreisende supportere sørget for god stemning på tribunen, og heiaropene kunne høres over hele Stavanger idrettshall. Oppildnet av den gode stemningen startet vi kampen forrykende.

Det sto 3–0 til oss nesten før vi var kommet i gang, og vi holdt ledelsen til midtveis i første omgang. Så startet plutselig alle å bomme på skuddene, stengene sto i veien, og vi skjøt Stavangers målvakt god. På stillingen 5–5 fikk vi fullstendig måltørke, og spilte så 12 minutter uten å få ballen i nettet.

Selv om vi holdt rimelig godt igjen bakover gikk vi til pausen tre mål bak, 9–12. Stemningen i garderoben i pausen var ikke god, men vi har en trygghet i at vi vet vi kan og at vi ofte spiller svært gode 2. omganger. Å aldri gi opp er noe alle på laget er gode til, og det viste vi i 2. omgang. Den startet imidlertid nølende, men vi tok sakte, men sikkert igjen ledelsen.

Karine Emilie Dahlum var Vågs toppscorer med sju mål mot Stavanger, inkludert en straffekastscoring sju sekunder før slutt. Privat

Plutselig sto Våg-muren igjen fast, vinnerskallene ble skrudd på, målvakten stengte igjen og vi traff på avslutningene. Noen minutter før slutt ledet vi med fire mål, og det så trygt ut. Stavanger hadde imidlertid ikke gitt opp, og ett minutt før slutt ledet vi bare med ett mål. I det siste angrepet beholdt vi roen, til tross for at Stavanger satte to frimerker på våre backer. I timeouten siste minuttet satte trenerne inn et hemmelig mottrekk mot frimerkene, og vi sikret tomålsseier med en straffekastscoring sju sekunder før slutt.

To nye poeng ble satt i banken og vi kunne kjøre Våg-bussen hjem til Kristiansand, fremdeles uten poengtap i årets serie. Vi er nummer to i 2 divisjon avdeling 2, bare målforskjellen bak Randesund.

Vågs damelag mot Stavanger, inkludert antall scoringer og utvisninger. Skjermdump fra handball.no