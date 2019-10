Randesund-jubel etter søndagens seier i Sukkevannhallen. Bak fra venstre: Hanne Byklum, Silje Kjellemo Nilsen, Elisabeth Rosenvold, Anne Charlotte Rosenvold og Ida Gabrielsen. Foran fra venstre: Ingrid Vehusheia, Mina Pauline Gregersen, Camilla Hennig-Olsen, Lisa Nordseth, Maja Nordseth Stokke og Ingvild Westersjø. Ikke på bildet: Ida Camilla Fosse. Randesund IL

RIL fortsatt på tabelltopp

Etter søndagens 30-21-seier mot Ålgård 2 leder Randesund fortsatt sin 2. divisjonsavdeling, nå med fem strake seire,

Fredrik Jæger Walderhaug

For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: Søndagens hjemmekamp mot Ålgård 2 var den første ordentlige testen vår i 2. divisjon. De har en veldig bra treningsarena hvor de trener med laget som befinner seg i 1. divisjon, samt at de har en god taktiker på benken. De har gode verdier og en rå fighter-evne! Denne gangen fikk vi sett dem på video før vi skulle spille kampen. Vi gjorde gode forberedelser på treningen i dagene før kamp, og vi traff meget bra på det taktiske. Vi fikk i gang Maja Nordseth som ikke har spilt så mye for oss ennå.

Maja gjorde en utmerket forsvarsjobb på toerplass, og byttet forsvar/angrep med en annen spiller som ikke har spilt for oss i 2. divisjon ennå – 17-åringen Silje Kjellemo Nilsen. Hun kom inn og gjorde en meget bra figur. Samspillet og flyten var noe hakkete i starten, men hun spilte seg fantastisk inn i kampen og bidro med assister og scoringer utover i kampen.

Vi har slitt noe bakover til nå og sluppet inn litt flere mål enn vi har lyst til. Grensa vår skal være på 23 mål baklengs, og det har vi lyktes delvis med. Kampen mot Ålgård er den beste kampen vi har spilt hittil denne sesongen. Forsvaret jevnt over var jevnt over veldig bra, og Elisabeth sto meget solid i målet. Vi lå imidlertid under 3–6 etter ti minutter, og Ålgård hadde grepet om kampen i starten av første omgang. Forsvaret var nokså bra, men vi fikk ikke kontret på dem da Ålgård var bestemt i returløpene sine.

Vi slet i etablert angrep med for lite flyt i pådrag og krysningsspill. Etter 20 minutter var jeg i ferd med å gjøre et bytte med Hanne Byklum og Anne Rosenvold for å se om det kunne bli mer flyt framover, men byttet uteblir. Ålgård ble slitne og det ble rom å kontre i.

Randesund-spillerne mot Ålgård 2, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Skjermdump fra handball.no

Hanne er ekstremt god til å orientere seg og sende kontringsballer videre i oppbyggingsspillet, så hun ble stående og kaste mange, enkle kontringsballer. Vi tok igjen ledelsen og var oppe på 13-9, før det ble 14–12 til pause. I andre omgang sto vi som et førstedivisjonslag bakover. Vi slapp bare inn to mål de første 15 minuttene av andre omgang. Forsvaret var bunnsolid og kontringene var mer tilgjengelige. Flyten i det etablerte angrepet ble også mye bedre. Vi ledet 29–17 med ti minutter igjen å spille, og cruiset inn til en 30-21-seier mot et Ålgård som er det beste laget vi har møtt hittil.