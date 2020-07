Våg-kvartett ble hedret

På årsmøtet til IK Våg ble det utdelt ett æresmedlemskap og tre hederstegn.

Trond Henry Blattmann (f.v.), Tor Ove Bråthen, Monika Brøten, Ida Marcussen, Bjørg Bratland og Inger Lise Støkken Årikstad. Foto: Espen Andve

Bjørn Terje Karlsen, IK Våg

Årsmøtet i hovedstyret ble gjennomført tidligere i sommer og alle sakene ble godkjent. Asbjørn Lindland ledet utdelingen av æresmedlemskap til Monika Brøten fra BOF og hederstegn til Ida Marcussen fra BOF, Bjørg Bratland fra håndball/svømming og til Inger Lise Støkken Årikstad fra håndballen.

Trond Blattmann, Tor Ove Bråthen, Ida Marcussen, Espen Andve, og Anne Karen Birkeland. Foto: Privat

Ida Marcussen forteller:

– Jeg ble medlem i klubben da jeg startet med "knøttetrimmen" som femåring i 1993. Deretter startet jeg med friidrett og håndball parallelt to år seinere. Jeg representerte Våg friidrett fram til jeg var 14 år (2001), da jeg på grunn av manglende tilbud i Våg, meldte overgang til KIF (2002- 2005). Jeg mener det må ha vært høsten/vinteren i 2005 at trener Lukas og jeg på grunn av mye motstand i KIF, meldte oss ut av KIF og ble ønsket velkommen tilbake til Våg. Det var ikke tilfeldig at mitt internasjonale gjennombrudd kom like etter. I 2006 tok vi sølv i junior VM i Beijing, med norsk juniorrekord (6020 poeng). Og året etter (2007), ble det norsk rekord (6226 poeng) i første senior-VM i Osaka. Det har vært opp- og nedturer underveis, men det er ikke noen av opplevelsene jeg ville ha vært foruten. Totalt deltok vi i ti mesterskap på rad siden 2007: 2007 – VM Osaka, 2008 – OL i Beijing, 2009 – EM Berlin, 2010 – EM Barcelona, 2011 – VM Daegu, 2012 – OL i London + EM Helsinki, 2013 – VM Moskva, 2014 – EM i Zürich, 2015 – VM Beijing.

IK Vågs nye æresmedlem, Monika Knudsen Brøten, med diplom. Foto: Espen Andve

Monika Knudsen Brøten tildeles IK Vågs æresmedlemskap på klubbens årsmøte i juni 2020 for sin lange og flotte dugnadsinnsats for klubbens barneidrett, barne- og friidrett, fotball, volleyball, håndball og ikke minst som medlem og leder av hovedstyret i Allianseidrettslaget i IK Våg. Hennes innsats er utført gjennom et solid idrettsliv i mer enn 20 år. Her er noe av det Monika har bidratt med:

Funksjoner og verv: 2002–2004 medlem av Hovedstyret i Allianseidrettslaget IK Våg, 2008–2010 Leder av Hovedstyret i Allianseidrettslaget IK Våg, 2009–2011 Leder av styret i Volleyballgruppa IK Våg, 2013–2020 Valgt medlem av Rådet IK Våg, 2000–2013 Aktivitetsleder/kursleder barneidrett, utdannelseskontakt, IF-ambassadør, ansvarlig politiattester, Idrettsrådet, 2013–2020 Klubbmedlem Barne- og Friidrett og håndball

Annet: Monika Brøten ble tildelt klubbens hederstegnsmerke i 2012, som er den nest høyeste utmerkelsen som kan gis til IK Vågs medlemmer. Monika Brøten har alltid hatt og har fremdeles en god forbindelse og kontakter i Idrettsrådet i Kristiansand, Idrettens studieforbund i Vest-Agder og ikke minst med Senter for seksuelle overgrep, noe som kom meget godt til nytte i forbindelse med en overgrepssak i Våg FK i 2009.

Saken ble behandlet av klubben på en forbilledlig måte og resulterte i innføring av politiattester for alle tillitsvalgte i hele IK Våg- systemet. Videre, i en meget tøff og krevende periode i organisasjonen i klubben, var Monika en solid og utmerket samarbeidspartner og kollega for Rådet som i denne perioden måtte trå til og støtte opp. Monika var også leder av Allianseidrettslagets hovedstyre da byggingen av et nytt stort og flott klubbhus startet i 2009. Byggingen var et godt forberedt samarbeid mellom IK Våg, Vågsbygd Karateklubb, Bingo Sør AS og Kristiansand kommune ved idrettsetaten.

Oppstart var 2009 og ferdigstillelse og overtakelse ble 2012. I hennes periode samarbeidet Monika godt innad i klubben og videre i samarbeid med byggekomiteen for prosjektet.

Monika har vist et faglig og dyktig styrearbeid, og har også hatt andre verv som hun har påtatt seg. Hun er lett å samarbeide med, også i stressede situasjoner, og har alltid et godt og smittende humør. IK Våg som klubb har mye å takke Monika for, gjennom de årene hun har bidratt med sin kompetanse og erfaring.

Bjørg Bratland fikk IK Vågs hederstegn. Her sammen med Trond Blattmann, Jan Ove Bråthen, Tor Erik Andersen og Asbjørn Lindland. Foto: Espen Andve

Bjørg Bratland, født Holum, ble på årsmøtet, mange år for seint, tildelt IK Vågs Hederstegns medalje for sin lange og flotte dugnadsinnsats for klubbens svømmegruppe, så langt tilbake som til 1960-årene, og IK Vågs håndballgruppe i 1950- og 1960-årene.

Bjørg Bratland kan se tilbake med glede og god samvittighet på sine glansdager som idrettsutøver for IK Våg både i svømming og håndball, og på sin sterke innsats med tillitsvervene hun har hatt.

Her er noe av det Bjørg har bidratt med:

Funksjoner og verv:

1960–1962 Leder /gruppeformann i svømmegruppa. Hun ble den siste registrerte formann i denne gruppa i 1962.

1959–1962 Leder /gruppeformann i Håndballgruppa, avlastet av Else Larsen i 1960 men sterkt tilbake igjen fram til 1962.

Annet:

Bjørg er og har alltid vært ei «ekte» vågsbygdjente og IK Våg-dame som nå inne i sine 80 år fortsatt er oppegående og sprek.

Bjørg og ektemann Tor, som også er hederstegnsmedlem i IK Våg for Løypeutvalget, er begge fortsatt aktive turgåere langs Vågsbygdveien og i Vågsbygdskauen.

IK Våg som klubb har mye å takke Bjørg for i alle årene hun har bidratt med sin dugnadsinnsats for klubben. På 70- og 80-tallet fulgte hun også opp sine egne barn i blant annet friidrettsgruppa, og hun har også vært aktiv i klubbens «damegruppe» som det het den gang. Damegruppa arrangerte årlig kafé og høstbasar og bidro godt til økonomien i klubben med sitt arbeid.

I jubileumsskriftet/boka fra IK Våg fylte 50 år i 1988 er Bjørgs innsats blant annet å se på side 35 -38 for Svømmegruppa, og på side 47–52 for Håndballen.

Inger Lise Støkken Årikstad fikk utdelt hederstegn. Her med Trond Blattmann, Tor Ove Bråthen, Tor Erik Andersen og Odd Ivar Hjetland. Foto: Espen Andve

Inger Lise Støkken Årikstad er Våg-jente. Født i 1972, startet tidlig med håndball, allerede i 1978 startet hun å spille håndball i IK Våg med sin eldre søster, Karianne.

Hun har vokst opp med håndball. Faren Asbjørn Støkken, var håndballdommer, han har vært håndballformann, formann i huskomiteen og i komiteen for bygging av klubbhus og er tildelt hederstegnet i IK Våg. Begge søstrene hennes, Karianne og Anne Lene, har vært aktive håndballspillere i klubben i mange år, Anne Lene også etter at Inger Lise sluttet.

På 90-tallet spilte Inger Lise på det Våg-laget som seinere rykket opp i eliteserien (og seinere ble kalt Vipers), og hun spilte der inntil laget var på landets nest øverste nivå.

Da hun sluttet å spille i 1996, kunne man tenke seg at det var det siste man så til henne i Våg-sammenheng. Men det var det definitivt ikke.

Inger Lise begynte altså å spille håndball som seksåring i Våg. Etter dette hadde hun ikke opphold i klubben før hun begynte å studere i Oslo i 1991, men returnerte i 1993. I mellomtida hadde hun allerede startet sin trenerkarriere i Våg da hun trente et guttelag som var tre år yngre enn henne, fra 1985 til 1987.

For Våg begynte hun igjen i barneidretten som trener for eldste datter Sofie i 2005, deretter med håndball og trente Sofie der i mange år. Da mellomste datter Emma begynte å spille håndball i 2010, begynte Inger Lise som trener der også, og er fremdeles trener for henne på damenivå både for 2. divisjonslaget og 3. divisjonslaget.

Så begynte minstedatter Ingrid å spille håndball, og Inger Lise er trener også for jenter 13 i Våg. Inger Lise kommer ikke til å legge inn årene som trener før Ingrid har spilt sin siste Våg-kamp.

I tillegg til å være trener i barneidrett og håndball har hun også vært svært aktiv i den årlige håndballskolen til Våg, tre dager i juni, noe som krever mye planlegging og arbeidsinnsats, fri fra jobb osv.

Som en del av den foreldregruppa hvor Inger Lise har trent jentene har hun også tatt ansvar for det sosiale, både i håndballskolen og for de enkelte lag. Nå vet jeg at de har gjort det samme for foreldregruppa i J13, med fest og samling for foreldre og utøvere.

Inger Lise er en svært respektert håndballtrener og var en del av trenerteamet som gjorde Våg til norgesmester i J16-klassen i 2019 i Bringserien. Dette er første gang landsdelen har fått en norgesmester under seniornivå. Alle i Våg kjenner henne og mange tar henne med på råd når noe skal gjøres.

Det er en fantastisk innsats som Inger Lise har gjort for Våg i mange år, nesten utrolig. Vi håper på mange år til, og kanskje kommer det etter hvert noen barnebarn som trenger veiledning. Inger Lise har vært aktiv i Våg i seks tiår, enda hun bare er 48 år.

Asbjørn Lindland fikk overrakt en bukett med takk for lang og trofast innsats gjennom mange år. Foto: Espen Andve

Asbjørn Lindland fikk overrakt en bukett med takk for lang og trofast innsats gjennom mange år.

Han har innehatt samtlige funksjoner og verv i klubben, både sportslige og administrative, samt vært aktiv fotballspiller til han var 60 år. Hederstegn og æresmedlem og fått utnevnt betegnelsen Ildsjel i klubben. Dugnadssjef for byggingen av gamle klubbhus på Karuss. Prosjektleder for IK Våg. 75-årsjubileum i 2013. Leder og trener for Herretrimmen i Våg FK. Ordfører i Rådet. Daglig leder i Våg FK. Ansvarlig og utnevnt av hovedstyret til å holde orden og ajourføring på all dokumentasjon/lister over alle lag og grupper etc. i hele klubben. Ansvarlig for klargjøring av cv- er/dokumentasjon og dermed utdeling av hederstegns- og æresmedlemmer på årsmøtene i hovedstyret i IK Våg.

Asbjørn Lindland begynte i klubben i 1960 som 12-åring og var med på IK Våg fotballs aller første treningsleir for senior- og juniorlag på KAK hytta i Finsland som 20-åring i 1968. Og som trener/oppmann/lagleder for juniorlaget.

Asbjørn Lindland. Foto: Privat

Asbjørn melder:

– I 1972 var jeg trener/oppmann/lagleder for lilleputtlaget til Norway Cup og dette var første gang denne store turneringen ble satt i gang og vi var det eneste laget fra klubben som deltok. I 2007, som omtrent 60 åring, var jeg igjen trener/oppmann/lagleder for guttelaget til Gothia Cup i Göteborg som var verdens største turnering med over 50.000 deltakere. Dette medfører at jeg har deltatt i cuper etc. fra 1972 til 2007 som blir 35 år, og var trener /oppmann/ lagleder for samtlige aldersbestemte lag fra 1964 til 2013 som da blir omtrent 50 år på sidelinja med Våg-utstyr.

– Da jeg nå gikk hjem i kveld har jeg ikke lenger noen offisielle verv i hele klubben og det etter 60 års sammenhengende medlemskap og 50 år med verv. Litt rart, men sabla godt.