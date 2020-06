Start-Godset: De villeste kampene

Her er noen av de mest fartsfylte møtene mellom Start og Strømsgodset i Kristiansand de siste tiårene.

Starts Ole Martin Årst og Strømsgodsets Glenn Andersen i eliteserieduell i 2009. Foto: NTB scanpix

07.08.1994 – 14. serierunde: Start–Strømsgodset 7-0

(Mål: Erik Mykland, Totto Dahlum 3, Pål Lydersen, Petter Belsvik, Tore Løvland)

Starts stjernegalleri haltet litt i første halvdel av sesongen og sto etter 13 kamper med 17 poeng og bare 13 scorede mål.

Mot Godset kom den berømte ketsjupeffekten. 1-0 ble satt inn av Erik Mykland etter bare ti minutter. Totto Dahlum fulgte opp med to mål før halvtimen var spilt, mens Pål Lydersen satte inn det fjerde før pause, et kjempeskudd fra 20 meter som suste inn i vinkelen. Etter pause fulgte Petter Belsvik opp med sitt femte mål for sesongen, mens Totto fullbyrdet sitt hat trick før timen var spilt. Tore Løvland satte inn 7-0 drøye kvarteret før slutt.

Frode Olsen hadde mulighet til å gjøre Starts største seier i Tippeligaen enda større, da Start ble tildelt straffespark, men han valgte å flikke ballen til Erik Mykland som ikke klarte å sette ballen i mål.

– En veldig bra redning, spør du meg. Men jeg vurderte faktisk å gå av banen etter den flausen, sa Myggen til Fædrelandsvennen.

Myggen og Lydersen ble belønnet med 9 på spillerbørsen.

«Kattens lek med musen» var overskriften i Fædrelandsvennen etter kampen.

– Hvor mye ble det egentlig?, spurte Erik Mykland etter kampen.

– Dette var kjempegøy. Vi har spilt mange kamper hvor uttellingen ikke har stått i forhold til antall sjanser. Derfor er det moro når det løsner foran mål, sa trener Brede Skistad.

Starts lag: Frode Olsen, Helge Bjønsaas, Claus Eftevaag, Pål Lydersen, Tore Løvland, Viggo Strømme, Morten Ørum Pettersen, Tommy Svindal Larsen, Erik Mykland, Petter Belsvik, Tore André Dahlum.

Lydersen vant for øvrig Kniksenprisen som årets forsvarer, mens Myggen ble årets midtbanespiller dette året.

Start endte på fjerdeplass med 35 poeng, mens Strømsgodset endte på 12.- og sisteplass med kun 15 poeng.

Starts Espen Børufsen (med ryggen til) i duell med SIFs Peter Kovacs under eliteseriekampen mellom Strømsgodset og Start i Drammen i 2007. I midten bak Christer George. Foto: NTB scanpix

10.08.2003 – 18. serierunde: Start-Strømsgodset 5-1

(Starts mål: Steinar Pedersen, Fredrik Wiliam Henriksen, Fredrik Strømstad, Ben Wright, Peder Winsnes. Strømsgodset: Thomas Wæhler)

2003-sesongen er fortrengt av mange Startsupportere og huskes kanskje bedre for tre tap for Mandalskameratene. Men Start spilte en av sine beste kamper for året mot onsdagens motstander, Strømsgodset.

Steinar Pedersen sendte Start i ledelsen etter bare ett minutt, men Strømsgodset presset høyt. Det straffet seg, og Godset-målvakt Thomas Solvoll fikk to gule kort før ti minutter var spilt og dermed var bortelaget redusert til ti mann.

Kun to minutter seinere sendte Fredrik William Henriksen Start opp i 2-0, før Fredrik Strømstad smelte inn Starts tredje etter en drøy halvtime.

Ben Wright og Peder Winsnes scoret begge like etter pause, der sistnevnte fikk et drømmetreff fra 16 meter. Dette var også Winsnes sitt eneste seriemål for klubben.

Thomas Wæhler reduserte på corner for Strømsgodset.

– I dag fikk vi tre poeng gratis. Så lett match hadde jeg ikke forestilt meg at vi skulle få. De skuffet, men samtidig gjennomførte vi årsbeste, sa Fredrik Strømstad til Fædrelandsvennen etter kampen.

Strømsgodset-trener, Vidar Davidsen, var ikke like glad.

– Pinlig! Flaut! Det var rett og slett en skamfull forestilling vi leverte. Når vi jukser som i dag, og ikke gidder å fullføre, blir vi hardt straffet, oppsummerte Davidsen kampen med.

For øvrig fikk Jesse Ohene sin debut i denne kampen, mens nygifte Marius Johnsen også spilte de siste 30 minuttene.

Starts lag:

Rune Nilssen, Peder Winsnes, Steinar Pedersen, Ole Gerhard Sørensen, Lars Martin Engedal, Asbjørn Rike, Fredrik Strømstad (Kjetil Bøe 74'), Kristofer Hæstad (Jesse Ohene 85'), Fredrik W. Henriksen (Marius Johnsen 63') Terje Leonardsen og Ben Wright

Start endte på niendeplass med 40 poeng, mens Strømsgodset endte på tiendeplass med 37 poeng.

Strømsgodsets Mattias Andersson fyrer løs og gir sitt lag 1-0-ledelse under eliteseriekampen i fotball mellom Start og Strømsgodset på Sør Arena i Kristiansand i 2009. Foto: NTB scanpix

19.09.2010 – 24. serierunde: Start–Strømsgodset 4-2

(Starts mål: Ole Martin Årst 3, Clarence Goodson. Strømsgodset: Ola Kamara 2)

I en sesong der målene rant inn både framover og bakover for Start, ble det selvsagt en ny målfest mot Strømsgodset. Start scoret 57 mål denne sesongen, kun Vålerenga og Rosenborg scoret mer, men de slapp også inn 60 baklengsmål, kun Hønefoss slapp inn mer.

Kampen ble spilt på Starts 105-årsdag, og Start kom fra to strake 2-3-tap-mot henholdsvis Lillestrøm og Rosenborg.

Hjemmelaget gikk offensivt ut, men Ola Kamara fikk nesten stå alene på en kontring allerede etter fire minutter, og gjestene tok en tidlig ledelse. Ole Martin Årst utlignet etter ni minutter, mens Clarence Goodson satte inn 2-1 like etter pause på en corner fra Fredrik Strømstad. Gode gamle Årst satte inn to mål til før Ola Kamara på reduserte på overtid.

– Han ser ti år yngre ut enn på samme tid i fjor. Han er lettere både til sinns og til beins, sa Start-trener Knut Tørum om banens beste, Ole Martin Årst.

Sportssjef i Fædrelandsvennen, Svein Enersen, hadde følgende kommentar etter kampen.

– Måten tromsøværingen har stått på og jobbet seg tilbake, burde vært innlagt som pensum for unge, fremadstormende spillere som tror fotball på toppnivå kun er et liv i medgang.

Starts lag:

Kenneth Høie, Hunter Freeman, Clarence Goodson, Avni Pepa, Rolf Daniel Vikstøl, Espen Hoff, Solomon Owello, Fredrik Strømstad (Mads Stokkelien 78'), Espen Børufsen, Christer Kleiven og Ole Martin Årst.

Start endte på åttendeplass med 42 poeng, mens Strømsgodset endte på sjuendeplass med 43 poeng.

Her scorer Godset sitt tredje av seks mål i eliteseriekampen borte mot Start i 2013. Foto: NTB scanpix

03.04.2011 - 2. serierunde: Start–Strømsgodset 5-1

(Starts mål: Ole Martin Årst, Espen Børufsen, Espen Hoff, Brian Priske, Rolf Daniel Vikstøl. Strømsgodset: Aas)

Både Start og Godset vant sin åpningskamp og sto med tre poeng før møtet i Kristiansand. Og som i 2003 fikk start hjelp av bortelagets målvakt. Etter bare åtte minutter felte Adam Larsen Kwarasey Espen Hoff i straffefeltet. Godset måtte da ta ut Ola Kamara for å sette innpå reservemålvakt Hermann Rhodén. Ole Martin Årst satte inn straffesparket og Starts 1-0-ledelse sto seg til pause.

Knut Tørum ga gutta noen velvalgte ord i pausen og Godset ble etter hvert slitne. Børufsen, Hoff og Brian Priske satte inn tre mål på ti minutter og kampen var avgjort. Rolf Daniel Vikstøl satte inn starts femte mål åtte minutter før slutt, mens Godset fikk en redusering på corner på overtid.

Ole Martin Årst mente etter kampen at det kun er Brede Hangeland som er en bedre stopper i Norge enn Jesper Mathisen.

– Jeg blir ikke overrasket om han er på landslaget innen et par år. Jeg mener han kunne vært der allerede, sa Årst til Fædrelandsvennen.

Lokalavisen mente også Starts forsvarsframtid så lys ut med Rolf Daniel Vikstøl (22), Avni Pepa (22) og Jesper Mathisen (24), selv etter tapet av Clarence Goodson.

– Det er ekstra gøy når Start klarer å fostre sine egne spillere. Nå bygger de relasjoner i kamp som de ikke får gjennom trening, det er kjempeviktig, sa Tore Løvland om tre kristiansandere i forsvarsfireren.

Starts lag:

K. Høie, B. Priske, A. Pepa, J. Mathisen, R. Vikstøl, O. Oladapo, S. Owello, C. Kleiven, E. Børufsen, E. Hoff, O. Årst. Innbyttere: E. Asante, F. Strømstad og M. Stokkelien.

Start endte på en 15. plass med 26 poeng og rykket ned, mens Strømsgodset endte på åttendeplass med 45 poeng.

Her scorer Godset sitt femte av seks mål under eliteseriekampen mellom Start og Strømsgodset på Sør arena i 2013. Foto: NTB scanpix

20.05.2013 - 11. serierunde: Start–Strømsgodset 0–6

(Strømsgodsets mål: Boateng, Johansen, Storbæk, selvmål, Diomande, Wikheim)

Strømsgodset kom til Kristiansand med stjernespillere som Stefan Johansen og Adama Diomandé, og sto med hele 23 poeng på de første ti kampene. Start kom fra en sterk 1-0-seier borte mot Odd og hadde planer om å gå ut høyt. Det fungerte også i de første minuttene, men to raske Godset-scoringer etter sju og elleve minutter tok lufta ut av hjemmelaget. Godset ledet 4–0 til pause, der det siste målet var et selvmål av Glenn Andersen. I pausen kom Ernest Asante og Alejandro Castro innpå for Amin Nouri og Matthías Vilhjálmsson, uten at det hjalp nevneverdig. For selv med et rødt kort til Jørgen Horn etter en times spilt, scoret Godset to ganger i andreomgang og vant 6-0.

Godset scoret på nesten alle sjansene de fikk i denne matchen, og som ikke det var nok, bommet også Espen Hoff på et straffespark.

– Vi blir pisset på, tordnet Mjelde over høytaleranleegget etter kampen.

Og han ga følgende kommentar til TV 2 etter kampen.

– Dette er noe av det rareste jeg har vært med på. De scoret fire mål på to sjanser. En del av det de får er faen ikke sjanser engang.

Starts midtbane med Solomo Owello og Babacar Sarr fungerte ikke i det hele tatt, men Mjelde ville ikke høre snakk om å hente tilbake Fredrik Strømstad fra pensjonisttilværelsen.

Dette var det største tapet på Sør Arena og det nest største tapet på hjemmebane i seriesammenheng. Det kom i 1985 da Start tapte 0-7 mot Vålerenga. Start har også tapt 1-9 i en cupkamp i 1912.

Starts lag:

Håkon Opdal, Amin Nouri (Ernest Asante 46'), Bismar Acosta, Glenn Andersen, Rolf Daniel Vikstøl, Gummi Kristjansson, Solomon Owello, Babacar Sarr (Sondre Tronstad 75'), Espen Børufsen, Espen Hoff og Matthías Vilhjálmsson (Alejandro Castro 46')

Start endte på niendeplass denne sesongen med 38 poeng, mens Strømsgodset ble seriemester med 63.

De seineste årene har kampene mellom Start og Godset vært litt mindre målrike, men begge lagene har scoret i åtte av de ni seineste møtene. De fem seineste møtene (inkludert treningskamp i mars 2019) har endt uavgjort og de fire siste har faktisk endt 1-1.