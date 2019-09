Gull og sølv til AIK Lund i Sverige

Mindaugas møtte Goga Kistauri fra Djurgården IF i første kamp, som endte med knockoutseier i første runde til Mindaugas. I finalen møtte Mindaugas Moltas Lundstrøm fra IF Linnea og de to lagde en meget spennende kamp. Resultatet ble 5–0 til Mindaugas, som også fikk prisen som turneringene beste senior. En flott start på sesongen for Mindaugas, som forbereder seg til sitt største mål: å kvalifisere seg til OL i 2020. Han reiser i oktober til Nederland, på en av de største bokseturneringer i verden, nemlig Eindhoven Box Cup.

Se knockouten her (etter 25 sekunder):

Mindaugas Gedminas

Adam Arsaev imponerte også stort med seier over Omar Qachar fra NBK Akilles, som sto oppført med 15 kamper. Adam gikk opp en vektklasse for å få kamp. I finalekampen møtte han Emanuel Rytterson fra Hallstahammet KF, som ble turneringens beste junior. Motstanderen til Adam er svensk mester og har representert Sverige i EM for ungdom. Til tross for en god kamp, ble det tap for Adam denne gangen.